В Україні оновили зони карантину – які регіони стали помаранчевими

Станом на 22 січня в нашій країні жовтими залишаються 14 областей та Київ

МОЗ опублікувало карантинні зони / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні у суботу, 22 січня, знову розширилася помаранчева карантинна зона. Наразі до неї входять 10 областей.

Про це свідчать дані МОЗ.

Реклама

Карантинні зони в Україні

До помаранчевої карантинної зони потрапили такі області:

Івано-Франківська;

Рівненська;

Сумська;

Чернівецька;

Львівська;

Тернопільська;

Житомирська;

Чернігівська;

Вінницька;

Хмельницька.

Інші регіони входять до жовтої карантинної зони.

Реклама

Карантинні зони в Україні станом на 22 січня

Статистика коронавірусу

За добу 21 січня в Україні виявили 22 473 нових підтверджених випадки COVID-19. Серед хворих – 2838 дітей та 535 медиків.

Минулої доби госпіталізували 2608 людей, зафіксували 136 смертей, а одужали 4610 осіб.

Реклама

За весь час пандемії коронавірусу в Україні одужали 3580878 осіб.

Усього провели 17 455 150 ПЛР-тестування.

Раніше ми писали: