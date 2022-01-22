В Украине обновили зоны карантина – какие регионы стали оранжевыми

По состоянию на 22 января в нашей стране желтыми остаются 14 областей и Киев

Минздрав опубликовал карантинные зоны / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине в субботу, 22 января, снова расширилась оранжевая карантинная зона. Теперь в ней находятся 10 областей.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

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Карантинные зоны в Украине

В оранжевой карантинной зоне находятся следующие области:

Ивано-Франковская;

Ровенская;

Сумская;

Черновицкая;

Львовская;

Тернопольская;

Житомирская;

Черниговская;

Винницкая;

Хмельницкая.

Все остальные регионы входят в желтую карантинную зону.

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Карантинные зоны в Украине по состоянию на 22 января

Статистика коронавируса

За сутки 21 января в Украине обнаружили 22 473 новых подтвержденных случая COVID-19. Среди заболевших – 2838 детей и 535 медиков.

За прошлые сутки госпитализировали 2608 человек, зафиксировали 136 летальных исходов, а выздоровели 4610 человек.

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За все время пандемии коронавируса в Украине выздоровели 3 580 878 человек.

Всего провели 17 455 150 ПЦР-тестирований.

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