Де сховатися від лютої негоди: в Україні працюють пункти обігріву (фото)

Через істотне зниження температурних показників у всіх регіонах України працюють пункти обігріву.
Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у регіонах.
Наразі в Україні облаштували 4778 пунктів обігріву. Місцеві органи влади відкрили стаціонарні, а ДСНС – мобільні (намети і транспортні засоби).
Учора, 6 лютого, у пункти обігріву звернулися 443 людини, з них до ДСНС – 77 осіб.
ДСНС заявила про готовність облаштувати додаткові пункти обігріву, якщо про таку необхідність повідомлять органи місцевої влади.
ДСНС опублікувала адреси пунктів обігріву, облаштованих на території України.
Раніше ми писали, що в Києві відкрили пункти обігріву. Їхні адреси можна знайти на сайті Київської держадміністрації.
Нагадаємо, ми публікували рекомендації, як пережити люті морози.
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