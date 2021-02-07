Де сховатися від лютої негоди: в Україні працюють пункти обігріву (фото)

Через істотне зниження температурних показників у всіх регіонах України працюють пункти обігріву.

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Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у регіонах.

Наразі в Україні облаштували 4778 пунктів обігріву. Місцеві органи влади відкрили стаціонарні, а ДСНС – мобільні (намети і транспортні засоби).

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Учора, 6 лютого, у пункти обігріву звернулися 443 людини, з них до ДСНС – 77 осіб.

ДСНС заявила про готовність облаштувати додаткові пункти обігріву, якщо про таку необхідність повідомлять органи місцевої влади.

ДСНС опублікувала адреси пунктів обігріву, облаштованих на території України.

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Раніше ми писали, що в Києві відкрили пункти обігріву. Їхні адреси можна знайти на сайті Київської держадміністрації.

Нагадаємо, ми публікували рекомендації, як пережити люті морози.

В Україну повертаються сильні морози, сніг та хуртовини – дивіться у нашому сюжеті:

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