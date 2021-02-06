Русский
$ 27,89
33,45
  1. Новини України

Морози, ожеледиця та снігові замети: у деяких областях зупиниться рух транспорту

6 лютого, 10:04

Ольга Литвин Ольга Литвин

ДСНС попередила українців про небезпеку

Завтра в Україні різко погіршаться погодні умови, які спричинять перебої енергопостачання, а на окремих ділянках доріг у Рівненській, Волинській та Львівській областях зупиниться рух автотранспорту.

Реклама

Про жовтий рівень небезпеки попередила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) із посиланням на прогнози Укргідрометцентру.

7 лютого у Львівській та Івано-Франківській областях очікують на значний сніг (на Закарпатті – з дощем), а також ожеледь, на дорогах – ожеледиця, пориви вітру 15-20 м/с.

8 лютого в західних, Житомирській, Київській, Вінницькій, Черкаській і Кіровоградській областях пройде значний сніг. Вируватимуть хуртовини, пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.

У Рівненській, Волинській та Львівській областях висота снігового покриву підніметься на 30-40 сантиметрів. А на Закарпатті та Прикарпатті, у південних, Кіровоградській і Дніпропетровській областях сніг змінюватиметься дощем. Синоптики попередили про налипання мокрого снігу, ожеледь та ожеледицю на дорогах.

Реклама

Читайте також: Погода на лютий: чи скоро закінчиться зима

У Києві 8 лютого пройде значний сніг. Пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с. Синоптики повідомили про хуртовини, снігові замети та ожеледицю на дорогах. Висота снігового покриву підніметься на 15-20 сантиметрів.

В тренді
Радуцький пояснив, скільки триватиме вакцинація українців проти COVID-19

7-8 лютого по всій Україні, крім Закарпаття та півдня Одеської області, очікується значне зниження температури: уночі – до 12°-18° морозу (у північних областях місцями до 20°-24°), удень – до 8°-13°.

У південних областях уночі – 5°-10° морозу, удень – від 4° морозу до 2° тепла.

Раніше ми повідомляли про зниження температури до -22 °С.

Реклама

Тим часом харківський бабак Тимко дав прогноз про прихід весни. Волохатий "синоптик" пообіцяв, що тепло – не за горами.

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

погода ожеледиця Украина заметіль морози ожеледиця снігові замети погіршення снігопади
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

День Григорія Богослова: історія, прикмети і що не можна робити
День Григорія Богослова: історія, прикмети і що не можна робитиФаново
Як збільшити швидкість мобільного інтернету – поради Vodafone
Як збільшити швидкість мобільного інтернету – поради VodafoneУкраїна
Долар швидко падає в ціні: що відбувається з курсом
Долар швидко падає в ціні: що відбувається з курсомФінанси
Україна скуповує каву: ТОП-5 країн, з яких її везуть
Україна скуповує каву: ТОП-5 країн, з яких її везутьЕкономіка
Чи чекати долара по 30 гривень? Два сценарії до 2024 року
Чи чекати долара по 30 гривень? Два сценарії до 2024 рокуФінанси
Курс долара в Україні просів нижче психологічної позначки
Курс долара в Україні просів нижче психологічної позначкиФінанси

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти