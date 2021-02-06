Морози, ожеледиця та снігові замети: у деяких областях зупиниться рух транспорту

Завтра в Україні різко погіршаться погодні умови, які спричинять перебої енергопостачання, а на окремих ділянках доріг у Рівненській, Волинській та Львівській областях зупиниться рух автотранспорту.

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Про жовтий рівень небезпеки попередила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) із посиланням на прогнози Укргідрометцентру.

7 лютого у Львівській та Івано-Франківській областях очікують на значний сніг (на Закарпатті – з дощем), а також ожеледь, на дорогах – ожеледиця, пориви вітру 15-20 м/с.

8 лютого в західних, Житомирській, Київській, Вінницькій, Черкаській і Кіровоградській областях пройде значний сніг. Вируватимуть хуртовини, пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.

У Рівненській, Волинській та Львівській областях висота снігового покриву підніметься на 30-40 сантиметрів. А на Закарпатті та Прикарпатті, у південних, Кіровоградській і Дніпропетровській областях сніг змінюватиметься дощем. Синоптики попередили про налипання мокрого снігу, ожеледь та ожеледицю на дорогах.

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У Києві 8 лютого пройде значний сніг. Пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с. Синоптики повідомили про хуртовини, снігові замети та ожеледицю на дорогах. Висота снігового покриву підніметься на 15-20 сантиметрів.

7-8 лютого по всій Україні, крім Закарпаття та півдня Одеської області, очікується значне зниження температури: уночі – до 12°-18° морозу (у північних областях місцями до 20°-24°), удень – до 8°-13°.

У південних областях уночі – 5°-10° морозу, удень – від 4° морозу до 2° тепла.

Раніше ми повідомляли про зниження температури до -22 °С.

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Тим часом харківський бабак Тимко дав прогноз про прихід весни. Волохатий "синоптик" пообіцяв, що тепло – не за горами.

Відео: Сьогодні

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