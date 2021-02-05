Готові до лютих морозів? На вихідних сильно похолодає, місцями до -22

На вихідних до України прийдуть сильні морози, місцями доходитиме до -22 градусів. При цьому стане менше опадів через антициклон.
Про це повідомила у Facebook синоптик Наталка Діденко.
Морози
За її словами, найхолодніше буде на півночі і північному сході країни. Вночі там 10-15 градусів морозу, в ніч на неділю подекуди до -22. Вдень у суботу 4-9 градусів морозу, в неділю – 9-12 (карта).
На решті території України вночі 4-10 градусів морозу, в центральній частині 9-15. Вдень у суботу 1-6 морозу, в неділю – 4-9 градусів.
На півдні 6 лютого близько нуля, у неділю там очікуються переважно "мінуси".
На Закарпатті та у Криму протягом дня 2-5 градусів тепла.
У Києві в суботу вночі 10-12 морозу, у неділю – 15-17 градусів. Вдень у столиці 9-12 морозу.
А сніг буде?
Антициклон Gizela (карта) принесе переважно суху погоду на більшій частині території країни.
Проте 6 лютого очікується сніг на півдні і південному заході, а 7 лютого сніг пройде по всій західній частині.
На Закарпатті і на півдні Криму – можливий дощ.
У Києві опадів протягом 6-7 лютого не прогнозується.
Діденко додала, що в понеділок західний циклон з атмосферними фронтами принесе снігопади до України.
Як повідомляли новини "Сьогодні", морози триватимуть кілька днів, а з 9 лютого прийде різке потепління до +10. Ось тільки пощастить з теплом не всім українцям.
Тим часом харківський бабак Тимко дав прогноз приходу весни. Волохатий "синоптик" пообіцяв, що тепло – не за горами.
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