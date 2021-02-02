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Коли в Україну прийде весна: харківський бабак-віщун дав прогноз (фото)

2 лютого, 12:30

Анна Бровко , Тетяна Очеретяна

Зима в Україні не затягнеться

У Харківській області на біостанції ХНУ ім. Каразіна поблизу села Гайдари свій прогноз на весну зробив спадковий віщун-метеоролог – бабак Тимко Третій. Він напрогнозував ранню весну.

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Про це повідомляють новини "Сьогодні".

Під час процесу передбачення Тимко вибрав спочатку гирю зі скакалкою, а потім двічі побіг до ждунів.

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Зазначимо, з 2012 року харківські бабаки крім погодного, дають прогноз і на злободенні теми. Так, у 2021 році Тимко Третій передбачив, як українцям вдасться побороти епідемію коронавірусу. Позбутися від інфекції допоможе спорт і багато терпіння.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на весь 2021 рік.

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прогноз погоди бабак Харківська область весна Украина погода в Україні

Джерело: Сьогодні

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