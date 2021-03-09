В Україні зареєстрували китайську вакцину від коронавірусу

Компанія Sinovac Biotech стала вже третьою, якій дозволили застосовувати свою COVID-вакцину в країні

Україна зареєструвала вакцину від COVID-19 CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech Ltd, 1,9 млн доз якої вже погодився купити МОЗ.

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Про це повідомляє Інтерфакс-Україна, посилаючись на заяву фармкомпанії "Лекхім".

Саме ця компанія є уповноваженим представником китайської компанії Sinovac Biotech, яка і розробила препарат.

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Нагадаємо, що перші 700 тис. доз цієї вакцини Україна має отримати вже до кінця поточного місяця. Крім нашої країни, цю вакцину використовують Туреччина, Китай, Чилі, Індонезія, Бразилія та Азербайджан.

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Варто зазначити, що Sinovac стала вже третьою компанією, яка отримала реєстрацію COVID-вакцини. Раніше в Україні зареєстровані вакцини виробництва Pfizer/BioNTech та AstraZeneca.

Український МОЗ поки що офіційно не підтвердив реєстрацію вакцини.

У січні бразильський біотехнологічний центр Інститут Бутантан провів дослідження, згідно з якими загальна ефективність вакцини CoronaVac виявилася 50,38%.

Пізніше в "Лекхім" заявили, що випробування в Туреччині показали значно вищий показник – 83,5%. Крім того, ця вакцина попередила важкі форми перебігу захворювання та госпіталізацію в 100% випадків.

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