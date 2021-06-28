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Струс Зеленського пішов у свисток? У Держмитниці повернули на роботу подсанкціонних співробітників

28 червня 2021 22:09

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Відсторонені митники повернулися на роботу – у службі розповіли, чому це сталося

Митники, яких відсторонили від роботи через зв'язок з контрабандистами під санкціями РНБО, повернулися на роботу. Однак у митниці запевняють – їх першими перевірять після переведення на контрактну форму роботи.

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Про це повідомили на сайті Державної митної служби.

У квітні цього року опублікували список підозрюваних у контрабанді. Після цього в митниці почали перевірку, чи співпрацювали ці люди з митниками, і відсторонили від роботи майже 200 людей. Частина людей звільнилася, інші повернулися на свої місця.

У пресслужбі кажуть, що законних підстав не повертати їх на службу немає. Сьогодні провадження майже завершені і строк відсторонення закінчився.

А з 1 липня 70% всіх працівників переводяться на контрактну форму роботи з піврічним випробувальним терміном. Тоді, пишуть на сайті, почнуться більш жорсткі перевірки співробітників – першими під них підуть вищезгадані підозрювані митники. Якщо їхня робота викличе підозру, за роботу візьметься спецкомісія. Вона вже буде вирішувати, чи відправляти їх на перевірку поліграфом. Якщо поліграф не пройдуть, справа може дійти до звільнення.

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Нагадаємо, Україна ввела санкції проти десяти людей, причетних до контрабанди. Відповідне рішення було прийнято на засіданні Ради національної безпеки.

Крім того, президент Володимир Зеленський підписав указ про позбавлення українського громадянства трьох осіб. Двоє з них виявилися під санкціями РНБО за причетність до контрабанди .

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