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У рамках боротьби з контрабандою відсторонили ще майже 40 митників

28 квітня, 00:25

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Держмитслужба відкрила дисциплінарні провадження щодо співробітників Одеської, Закарпатської, Волинської та Галицької митниць

Внаслідок рішення Ради національної безпеки і оборони від 15 квітня про санкції проти контрабандистів Держмитслужба відсторонила від виконання службових обов'язків ще 39 митників.

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Про це повідомила прес-служба Державної митної служби у Facebook.

Управління внутрішньої безпеки Державної митної служби ініціювало відсторонення на період проведення дисциплінарних проваджень співробітників таких митниць:

  • Одеська митниця – 18 осіб;
  • Закарпатська митниця 12 осіб;
  • Волинська митниця – 4 особи;
  • Галицька митниця – 1 людина.

Крім того, таких же заходыв вжито стосовно чотирьох начальників митних постів.

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Зазначається, що на засіданні РНБО, яке відбулося 15 квітня, була оприлюднена інформація про можливу причетність посадових осіб Держмитслужби до протиправного переміщення товарів на митну територію України, організованого суб'єктами, стосовно яких застосовані персональні спеціальні економічні та інші санкції.

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Нагадаємо, 2 квітня після того, як президент Володимир Зеленський оголосив про масштабні звільнення українських митників, стало відомо про відсторонення від обов'язків 125 працівників відомства.

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