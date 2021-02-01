В Україні заборонили Булгакова і Акуніна? Пояснюємо, що відбувається

Деякі ЗМІ опублікували інформацію про те, що в Україні заборонили російських письменників Михайла Булгакова та Бориса Акуніна. Це почали розкручувати журналісти і політики, звинувативши владу в цензурі і дурості.

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Сайт "Сьогодні" розібрався, чи так це насправді.

Що відбувається?

Все почалося з інтерв'ю голови управління дозвільної процедури та контролю за розповсюдженням видавничої продукції Держтелерадіо Сергія Олійника. У ньому він заявив, що книги російських авторів, зокрема, на перший погляд нейтральних, забороняють ввозити в Україну через пропаганду, що є такій літературі.

На думку чиновника, "абсолютно кожна російська книга в тій чи іншій мірі є носієм ідеології "русского мира". Тому хороша книга, на якій вказано, що вона видана в Росії, мимоволі викликає позитивні асоціації з державою-агресором".

Також Олійник висловив жаль, що в Україні немає повної заборони на ввезення книг з РФ, тому що "пропаганда ховається в деталях".

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Зрештою, це інтерв'ю "підхопили" низка українських і російських ЗМІ, журналісти і політики, які засудили заборону і закликали владу звільнити голову відомства.

Наприклад, журналістка Світлана Крюкова заявила, що українські цензори переплюнули радянських.

"Наш Держкомтелерадіо вирішив переплюнути своїх радянських "папердников" і зовсім заборонив книгу ... Руками дрібних клерків з бюрократичної контори під назвою Держкомтелерадіо – безглуздої і непотрібної яка за три десятиліття не сподобилася організувати хоч трохи успішний теле- або радіопродукт, але досягла успіху в боротьбі з книжками" , – написала вона.

Журналіст Олег Яковлєв запропонував відправити Олійника "працювати в Очистку, щоб не стати співучасником посміховиська на весь культурний світ".

"Реакція керівництва країни повинна бути блискавичною. Адже це не ціни і не тарифи!" , – зазначив журналіст.

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Народний депутат від "Слуги народу" Максим Бужанський припустив, що цензори з Держтелерадіо помилилися епохою і уявили себе комісарами часів революції.

"Поясніть хтось тупому керівництву Держкомтелерадіо, що нікому не цікаво, з якої надуманої причини вони забороняють ввезення Булгакова. Киянина, на відміну він набраних по загублених хуторах "запрещателей" , – написав він.

Політик також звернувся до своєї політсили і закликав прибрати чиновника з влади.

"Знайомтеся, Сергій, регулярно отримує зарплату з держбюджету, не придумав нічого кращого, ніж заборонити ввезення книг безсмертного Булгакова і Акуніна. Сергій навряд чи написав хоч щось корисне в цьому житті, але він вирішив увійти в історію несподіваним способом і з несподіваного боку", – заявила "Слуга народу" Вікторія Кінзбурська.

І що, це правда?

Ні, в Україні не забороняють читати і купувати книги Булгакова, Акуніна чи будь-якого іншого письменника. Є тільки обмеження на комерційне постачання низки друкованих видань – "17 книг, в яких присутні ознаки пропаганди держави-агресора".

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В інтерв'ю Олійник просто пояснив, з якої причини Держкомтелерадіо ще у 2019 році прийняв рішення про обмеження. Про нові заборони не йдеться.

"У передмові до книги Михайла Булгакова "Майстер і Маргарита" згадуються представники російського кіно, які за публічну підтримку військової інтервенції в Україні внесені до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці" , – зазначив голова відомства.

Пропаганду знайшли і в книгах Акуніна, до особи якого Держкомтелерадіо України відчуває "велику повагу". Йдеться про два твори: "Історія російської держави. Від витоків до монгольської навали. Частина Європи" та "Історія російської держави. Ординський період. Частина Азії".

За словами Олійника, ці книги транслюють виключно імперський погляд на історію і рясніють різноманітними історичними міфами.

"У творчості Григорія Шалвовича був період, коли він дивився на історію "тюрми народів" через "рожеві окуляри". Як приклад можу навести написану ним серію детективів про Ераста Фандоріна, в якій російський силовик з'явився в образі не кривавого опричника, а справжнього аристократа XIX століття. І всі описані події відбувалися приблизно в той час, коли Московія вирізала черкеський народ" , – пояснив він.

Чиновник наголосив, що "єдиною за великим рахунком причиною для відмов є наявність в книгах антиукраїнської пропаганди або пропаганди на користь держави-агресора".

"Книги, на заяви про ввезення яких надана відмова, як правило, цілком нейтральні. Пропаганда ховається в деталях, які здатні виявити тільки досвідчені фахівці", – заявив Олійник.

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