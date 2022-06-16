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В Україні заборонили "Партію Шарія" – подробиці

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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16 червня, 16:53
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Майно партії мають передати на користь держави
"Партію Шарія" прикрили в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"
"Партію Шарія" прикрили в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

Суд заборонив діяльність "Партії Шарія". Це друга спроба Мін'юсту заборонити цю проросійську партію. Вперше СБУ вимагала заборонити партію в Окружному адміністративному суді міста Києва рік тому. Ця справа досі розглядається.

Про це повідомляє рух "ЧЕСНО".

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Деталі

Як стало відомо, майно "Партії Шарія" мають передати на користь держави, але рішення суду ще можна оскаржити у Верховному Суді.

"Про доводи Міністерства юстиції та СБУ щодо підстав для заборони партії нам нічого не відомо — журналістів не допустили на засідання, хоча вчора головуюча в іншій справі дозволила нам бути присутніми. Про заборону партії ми дізналися зі слів представника суду, який просто вийшов повідомити про результат розгляду. За словами представниці Мін’юсту, представники партії мали бути на засіданні через відеозв’язок, але так і не з'явилися", – розповів аналітик з партійних фінансів руху "ЧЕСНО" Ігор Фещенко.

Так, "Партія Шарія" – це вже 9-та партія, діяльність якої заборонено в судовому порядку.

Крім цього, сьогодні суд також заборонив партію "Ліва опозиція", що з’явилася 2015 року після ліквідації КПУ.

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Водночас розгляд заборони партії "Опозиційна платформа – За життя", який теж відбувався сьогодні, суд переніс на 20 червня.

Затримання Шарія

5 травня у Службі безпеки України повідомили, що в Іспанії затримали проросійського блогера Анатолія Шарія, якого підозрюють у державній зраді.

"Правоохоронні органи Іспанії затримали Шарія 4 травня. Це стало можливим завдяки тісній взаємодії Служби безпеки України з Офісом генерального прокурора, міжнародними партнерами та у результаті багаторівневої спецоперації українських правоохоронців", – заявили у відомстві.

Нагадаємо, Анатолія Шарія збираються екстрадувати до України протягом найближчих кількох тижнів. Про це "Сьогодні" повідомили джерела у силових структурах.

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