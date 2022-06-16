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В Украине запретили "Партию Шария" – подробности

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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16 июня, 16:53
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Имущество партии должны передать в пользу государства
"Партию Шария" прикрыли в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"
"Партию Шария" прикрыли в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

Суд запретил деятельность "Партии Шария". Это вторая попытка Минюста запретить эту пророссийскую партию. Впервые СБУ потребовала запретить партию в Окружном административном суде города Киева год назад. Это дело до сих пор рассматривается.

Об этом сообщает движение "ЧЕСТНО".

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Подробности

Как стало известно, имущество "Партии Шария" должны передать в пользу государства, но решение суда еще можно обжаловать в Верховном Суде.

"О доводах Министерства юстиции и СБУ по поводу запрета партии нам ничего не известно — журналистов не пустили на заседание, хотя вчера представитель по другому делу позволила нам присутствовать. О запрете партии мы узнали из слов представителя суда, просто вышедшего сообщить о результате рассмотрения. По словам представительницы Минюста, представители партии должны быть на заседании через видеосвязь, но так и не появились", – рассказал аналитик по партийным финансам движения "ЧЕСТНО" Игорь Фещенко.

Таким образом, "Партия Шария" — это уже 9 партия, деятельность которой запрещена в судебном порядке.

Кроме этого, сегодня суд также запретил появившуюся в 2015 году партию "Левая оппозиция" после ликвидации КПУ.

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В то же время рассмотрение запрета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", которое тоже происходило сегодня, суд перенес на 20 июня.

Задержание Шария

5 мая в Службе безопасности Украины сообщили, что в Испании задержали пророссийского блогера Анатолия Шария, подозреваемого в государственной измене.

"Правоохранительные органы Испании задержали Шария 4 мая. Это стало возможным благодаря тесному взаимодействию СБУ с Офисом генерального прокурора, международными партнерами и в результате многоуровневой спецоперации украинских правоохранителей", – заявили в ведомстве.

Напомним, Анатолия Шария собираются экстрадировать в Украину в течение ближайших нескольких недель. Об этом сообщили источники в силовых структурах.

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