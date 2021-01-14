Русский
$ 27,97
34,04
  1. Новини України

В Україну намагалися завезти з Польщі курячі крильця з сальмонелою

14 січня, 20:31

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Продукт повинен бути вилучений з обігу

У курячих крильцях, які експортувалися з Польщі, була знайдена сальмонела.

Реклама

Про це повідомляє в Facebook головне управління Держпродспоживслужби в Києві.

Державна служба з питань безпеки харчових продуктів і захисту прав споживачів виявила сальмонелу в курячих крильцях, завезених в Україну з Польщі.

"Інформуємо про виявлення Salmonella (presence/25g) у курячих крильцях, що експортувались з Республіки Польща (виробник: Wipasz Spolka Akcyjna, Olsztyn) до Королівства Данія (трейдер\брокер: Nowaco A/S, Aalborg) та до України (отримувач: ТОВ "Агропобутсервіс", вул. Михайла Грушевського, 77, с. Надичі, Жовківський р-н., Львівська обл., 80371)", – йдеться в повідомленні.

Згідно з рахунком-фактурою з Республіки Польща, на українське підприємство "Агробитсервіс" була спрямована заморожена куряча печінка.

Курячі крильця повинні бути вилучені з обігу. У строк не більше двох робочих днів оператор ринку повинен письмово проінформувати компетентний орган про вжиті заходи щодо подальшого поводження з цим харчовим продуктом.

Реклама

Нагадаємо, курятину з сальмонелою завезли в Україну з Польщі . Паличку знайшли в охолоджених бройлерах одного з польських виробників.

Раніше новини "Сьогодні" писали про те, що Україна встановила новий рекорд із експорту курятини в 2019 році. Серед країн, які купували українську курятину, навіть Саудівська Аравія і Нідерланди.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Польща курка сальмонела
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Так терміни локдауну мінятимуть? Степанов дав чітку відповідь
Так терміни локдауну мінятимуть? Степанов дав чітку відповідьУкраїна
Витрати в локдаун: на чому зекономимо, за що переплатимо
Витрати в локдаун: на чому зекономимо, за що переплатимоЕкономіка
Долар упав нижче за психологічну позначку: курс НБУ
Долар упав нижче за психологічну позначку: курс НБУФінанси
Курс долара пробив психологічну позначку на міжбанку
Курс долара пробив психологічну позначку на міжбанкуФінанси
У Росії перекинувся автобус з українцями, є загиблі і постраждалі (фото, відео)
У Росії перекинувся автобус з українцями, є загиблі і постраждалі (фото, відео)Росія
Не вистачило грошей на Буковель: Конор МакГрегор виклав фото з
Не вистачило грошей на Буковель: Конор МакГрегор виклав фото з "готелю Тупицького"Україна

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти