В Україну намагалися завезти з Польщі курячі крильця з сальмонелою

Продукт повинен бути вилучений з обігу

У курячих крильцях, які експортувалися з Польщі, була знайдена сальмонела.

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Про це повідомляє в Facebook головне управління Держпродспоживслужби в Києві.

Державна служба з питань безпеки харчових продуктів і захисту прав споживачів виявила сальмонелу в курячих крильцях, завезених в Україну з Польщі.

"Інформуємо про виявлення Salmonella (presence/25g) у курячих крильцях, що експортувались з Республіки Польща (виробник: Wipasz Spolka Akcyjna, Olsztyn) до Королівства Данія (трейдер\брокер: Nowaco A/S, Aalborg) та до України (отримувач: ТОВ "Агропобутсервіс", вул. Михайла Грушевського, 77, с. Надичі, Жовківський р-н., Львівська обл., 80371)", – йдеться в повідомленні.

Згідно з рахунком-фактурою з Республіки Польща, на українське підприємство "Агробитсервіс" була спрямована заморожена куряча печінка.

Курячі крильця повинні бути вилучені з обігу. У строк не більше двох робочих днів оператор ринку повинен письмово проінформувати компетентний орган про вжиті заходи щодо подальшого поводження з цим харчовим продуктом.

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Нагадаємо, курятину з сальмонелою завезли в Україну з Польщі . Паличку знайшли в охолоджених бройлерах одного з польських виробників.

Раніше новини "Сьогодні" писали про те, що Україна встановила новий рекорд із експорту курятини в 2019 році. Серед країн, які купували українську курятину, навіть Саудівська Аравія і Нідерланди.

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