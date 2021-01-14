В Україну намагалися завезти з Польщі курячі крильця з сальмонелою

У курячих крильцях, які експортувалися з Польщі, була знайдена сальмонела.
Про це повідомляє в Facebook головне управління Держпродспоживслужби в Києві.
Державна служба з питань безпеки харчових продуктів і захисту прав споживачів виявила сальмонелу в курячих крильцях, завезених в Україну з Польщі.
"Інформуємо про виявлення Salmonella (presence/25g) у курячих крильцях, що експортувались з Республіки Польща (виробник: Wipasz Spolka Akcyjna, Olsztyn) до Королівства Данія (трейдер\брокер: Nowaco A/S, Aalborg) та до України (отримувач: ТОВ "Агропобутсервіс", вул. Михайла Грушевського, 77, с. Надичі, Жовківський р-н., Львівська обл., 80371)", – йдеться в повідомленні.
Згідно з рахунком-фактурою з Республіки Польща, на українське підприємство "Агробитсервіс" була спрямована заморожена куряча печінка.
Курячі крильця повинні бути вилучені з обігу. У строк не більше двох робочих днів оператор ринку повинен письмово проінформувати компетентний орган про вжиті заходи щодо подальшого поводження з цим харчовим продуктом.
Нагадаємо, курятину з сальмонелою завезли в Україну з Польщі . Паличку знайшли в охолоджених бройлерах одного з польських виробників.
Раніше новини "Сьогодні" писали про те, що Україна встановила новий рекорд із експорту курятини в 2019 році. Серед країн, які купували українську курятину, навіть Саудівська Аравія і Нідерланди.
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