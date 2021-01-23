Вірус не зник: Шмигаль нагадав про карантинні заборони

З понеділка, 25 січня, в Україні закінчується локдаун. Країна повертається до обмежень, які діяли у грудні 2020 року.

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Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За словами прем'єра, в Україні стабілізувалась ситуація із COVID-19, насамперед знизилась кількість зайнятих ліжкомісць до 30%.

"Водночас Уряд за останній час значно збільшив ліжкомісця із підведеним киснем: з 11 тисяч у вересні до 55 тисяч у січні цього року. На ці потреби для регіонів було виділено майже 1,5 млрд грн. Вихід із посиленого карантину не означає, що вірус зник. Ми маємо залишатися пильними та ретельно дотримуватися всіх правил. Маски, дистанція, дезінфекція – це основа", – йдеться в повідомленні.

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Раніше ми повідомляли, щов Україні порахують кількість повторних випадків зараження коронавірусом, оскільки їх стає більше.

Також нагадаємо, голова МОЗ Максим Степанов розповів, коли ослабне епідемія коронавірусу в Україні. Фахівці розраховують на вакцинацію.

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