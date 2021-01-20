Запутались в локдаунах и карантинах? Мы объясняем

Что будет после 24 января и сколько еще продлится карантин

С 8 января в Украине действует зимний локдаун – закрыты рестораны, кафе, торговые центры, спортзалы, кинотеатры, а магазинам запрещено продавать носки, лампочки и другие непродовольственные товары.

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Но осталось терпеть недолго, ведь уже 25 января страна вернется к адаптивному карантину с более "мягкими" ограничениями.

Сайт "Сегодня" объясняет, в чем разница между локдауном и карантином, какие запреты ждут украинцев после 24 января и сколько еще продлятся ограничения.

Когда закончится зимний локдаун?

В конце этой недели закончится январский локдаун, который действовал с 8 января. После этого, 25 января, во все регионы вернут адаптивный карантин – и он продлится до 31 марта.

Адаптивный карантин не такой жесткий, как локдаун. В этот период разрешена работа кинотеатров, ресторанов, баров, магазинов, торговых центров др. Однако есть и свои условия. Вот главные из них:

в театрах и кинотеатрах количество зрителей не может превышать 50% мест;

на концертах, спортивных и религиозных мероприятиях могут собираться не больше 20 человек;

нельзя осуществлять перевозки пассажиров в количестве больше, чем количество мест для сидения;

запрещено проведение дискотек, а также работа других развлекательных заведений;

оказание услуг общественного питания возможно только с 07:00 до 22:00 (кроме доставки и заказов навынос);

на каждого посетителя спортзала должно быть выделено не менее 20 кв.м;

проводить учебный процесс можно в группах не больше 20 человек;

если в детсаду или в школе болеет половина детей и педагогов, заведения посещать нельзя.

Почему тогда работают курорты, а магазины продают "запрещенку"?

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Горнолыжные курорты остались открытыми, так как во время катания почти невозможно заразиться коронавирусом, считает главный санитарный врач Виктор Ляшко.

На практике же постановление Кабмина выполняют далеко не все. Журналисты "Сегодня" не раз фиксировали нарушения карантина в Киеве – в магазинах продавали "запрещенные" товары, на улицах появлялись стихийные рынки с носками, а в транспорте одновременно находились толпы людей.

На горнолыжных курортах ситуация тоже далека от идеала. К примеру, Буковель в жесткий карантин работает почти в обычном режиме – толпы отдыхающих и скопления людей без масок.

Что будет с банками, транспортом и центрами админуслуг?

Общественный транспорт продолжит работать по правилам "оранжевой зоны". Почта, банки, заправки также открыты.

Центры, предоставляющие административные услуги, не прекратят работу. Но обращаться туда можно будет только по самым важным вопросам, среди которых:

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выдача ID-карт;

возврат паспорта или свидетельства о рождении, которое до этого сдавали в центр, чтобы поставить регистрацию;

выдача свидетельства о рождении, оформление удостоверения многодетной семьи, документов для получения социальной помощи или регистрации;

оформление и выдача разрешения на работу иностранцам.

Что будет со школами?

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До 24 января все школы Украины закрыты. Но поскольку усиленные ограничения заканчиваются 25 января, то учебные учреждения должны открываться. Хотя могут быть исключения.

Школам дали право самостоятельно вводить дистанционное обучение. Решение может принимать местная власть или директор учебного учреждения. На это должны быть причины:

на карантин и дистанционное обучение идет вся школа, если 50% учеников – на самоизоляции из-за подтвержденного коронавируса.

на "дистанционку" может уйти отдельный класс, если у кого-то будет подтвержденный COVID-19. Также школы имеют право вводить смешанную форму обучения: часто дней обучение – очно, часть – дистанционно. Это решение тоже принимается руководством школы.

Поэтому в первые недели работать будут все школы, а потом по эпидситуации решат: вводить "дистанционку" или нет.

Министр образования Сергей Шкарлет заявил, что школьники вернутся к смешанной форме обучения. Но младшие и выпускные классы точно смогут полностью перейти на очное обучение.

Как будут учиться студенты?

По словам министра Шкарлета, после 24 января, при благоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации, студенты училищ, техникумов и вузов должны продолжить обучение в смешанном формате или очно.

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"Высшие учебные заведения, имея широкую управленческую автономию и учитывая эпидситуацию в каждом отдельном регионе, самостоятельно будут решать, когда и в какой форме организовывать обучение", – написал он.

Карантин когда-нибудь вообще закончится?

Карантин ввели почти год назад и, скорее всего, закончится это не скоро. Так, глава правительства Денис Шмыгаль призвал украинцев "не тешить себя иллюзиями" преждевременно, так как ограничения продлятся еще очень долго.

При этом стоит отметить, что уровень жесткости украинского локдауна один из самых низких в Европе – наша страна на 16-м месте.

"Мы сравнили 18 европейских стран по индексу жесткости, который учитывает ряд показателей. Например, в Италии этот индекс составляет 87,9, в Германии – 85,1, в Греции – 84, в Австрии – 78, в Польше – 71. Украина среди 18 стран занимает 16-е место и имеет индекс жесткости 61,5 . То есть у нас один из самых низких показателей жесткости карантина", – заявил премьер-министр Шмыгаль.

Все подробности в спецтеме Локдаун в Украине

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