Заплуталися в локдаунах і карантинах? Ми пояснюємо

Що буде після 24 січня і скільки ще триватиме карантин

З 8 січня в Україні діє зимовий локдаун – закриті ресторани, кафе, торгові центри, спортзали, кінотеатри, а магазинам заборонено продавати шкарпетки, лампочки та інші непродовольчі товари.

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Але залишилося терпіти недовго, адже вже 25 січня країна повернеться до адаптивного карантину з більш "м'якими" обмеженнями.

Сайт "Сьогодні" пояснює, в чому різниця між локдауном і карантином, які заборони чекаютьна українців після 24 січня і скільки ще триватимуть обмеження.

Коли закінчиться зимовий локдаун?

В кінці цього тижня закінчиться січневий локдаун, який діяв з 8 січня. Після цього, 25 січня, в усі регіони повернуть адаптивний карантин – і він триватиме до 31 березня.

Адаптивний карантин не такий жорсткий, як локдаун. Протягом цього періоду дозволена робота кінотеатрів, ресторанів, барів, магазинів, торгових центрів тощо. Однак є і свої умови. Ось головні з них:

в театрах і кінотеатрах кількість глядачів не може перевищувати 50% місць;

на концертах, спортивних і релігійних заходах можуть збиратися максимум 20 людей;

не можна здійснювати перевезення пасажирів кількістю більше, ніж кількість місць для сидіння;

заборонено проведення дискотек, а також робота інших розважальних закладів;

надання послуг громадського харчування можливо лише з 07:00 до 22:00 (крім доставки і замовлень на винос);

на кожного відвідувача спортзалу повинно бути виділено не менше 20 кв.м;

проводити навчальний процес можна в групах не більше 20 людей;

якщо в дитсадку або в школі хворіє половина дітей і педагогів, заклади відвідувати не можна.

Чому тоді працюють курорти, а магазини продають "заборонене"?

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Гірськолижні курорти залишилися відкритими, оскільки під час катання майже неможливо заразитися коронавірусом, вважає головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

На практиці ж постанову Кабміну виконують далеко не всі. Журналісти "Сьогодні" не раз фіксували порушення карантину в Києві- в магазинах продавали "заборонені" товари, на вулицях з'являлися стихійні ринки зі шкарпетками, а в транспорті одночасно перебували натовпи людей.

На гірськолижних курортах ситуація теж далека від ідеалу. Наприклад, Буковель в жорсткий карантин працює майже у звичайному режимі – натовпи відпочивальників і скупчення людей без масок.

Що буде з банками, транспортом і центрами адмінпослуг?

Громадський транспорт продовжить працювати за правилами "помаранчевої зони". Пошта, банки, заправки також відкриті.

Центри, що надають адміністративні послуги, не припинять роботу. Але звертатися туди можна буде тільки з найважливіших питань, наприклад, таких:

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видача ID-карт;

повернення паспорта або свідоцтва про народження, яке до цього здавали в центр, щоб поставити реєстрацію;

видача свідоцтва про народження, оформлення посвідчення багатодітної сім'ї, документів для отримання соціальної допомоги або реєстрації;

оформлення та видача дозволу на роботу іноземцям.

Що буде зі школами?

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До 24 січня всі школи України закриті. Але оскільки посилені обмеження закінчуються 25 січня, то навчальні заклади повинні відкриватися. Хоча можуть бути винятки.

Школам дали право самостійно запроваджувати дистанційне навчання. Рішення може приймати місцева влада або директор навчального закладу. На це повинні бути причини:

на карантин і дистанційне навчання йде вся школа, якщо 50% учнів – на самоізоляції через підтверджений коронавірус;

на "дистанційку" може піти окремий клас, якщо у когось буде підтверджена COVID-19. Також школи мають право запроваджувати змішану форму навчання: частина днів навчання – стаціонарно, частина – дистанційно. Це рішення теж приймається керівництвом школи.

Тому в перші тижні працювати будуть всі школи, а потім за розвитком епідситуації вирішать: запроваджувати "дистанційку" чи ні.

Міністр освіти Сергій Шкарлет заявив, що школярі повернуться до змішаної форми навчання. Але молодші та випускні класи точно зможуть повністю перейти на стаціонарне навчання.

Як навчатимуться студенти?

За словами міністра Шкарлета, після 24 січня, за сприятливої санітарно-епідеміологічної ситуації, студенти училищ, технікумів і вузів повинні продовжити навчання в змішаному форматі або стаціонарно.

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"Вищі навчальні заклади, маючи широку управлінську автономію і з огляду на епідситуацію в кожному окремому регіоні, самостійно вирішуватимуть, коли і в якій формі організовувати навчання" , – написав він.

Карантин коли-небудь взагалі закінчиться?

Карантин запровадили майже рік тому і, швидше за все, закінчиться це не скоро. Так, голова уряду Денис Шмигаль закликав українців "не тішити себе ілюзіями" передчасно, оскільки обмеження будуть чинні ще дуже довго.

Разом з тим варто відзначити, що рівень жорсткості українського локдауна один з найнижчих в Європі – наша країна на 16-му місці.

"Ми порівняли 18 європейських країн за індексом жорсткості, який враховує низку показників. Наприклад, в Італії цей індекс становить 87,9, в Німеччині – 85,1, в Греції – 84, в Австрії – 78, в Польщі – 71. Україна серед 18 країн займає 16-е місце і має індекс жорсткості 61,5. Тобто у нас один з найнижчих показників жорсткості карантину" , – заявив прем'єр-міністр Шмигаль.

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