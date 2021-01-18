Карантин в Україні один з найлегших в Європі: Шмигаль порівняв з іншими країнами

Рівень жорсткості карантину в Україніодин з найнижчих у Європі – наша країна на 16-му місці.

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Про це повідомив на селекторній нараді у президента прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Офіс глави держави.

Він нагадав, що за минулий тиждень було виявлено 44 402 нові випадки захворювання на COVID-19 (на позаминулому тижні – 41 000). Прем'єр зазначив, що знову почалося повільне зростання захворюваності, за тиждень було госпіталізовано 13 555 осіб.

Голова уряду також навів статистику щодо жорсткості карантину в європейських країнах.

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"Ми порівняли 18 європейських країн за індексом жорсткості, який враховує декілька показників. Для прикладу, в Італії цей індекс становить 87,9, у Німеччині – 85,1, у Греції – 84, в Австрії – 78, у Польщі – 71. Україна серед 18 країн посідає 16-те місце й має індекс жорсткості 61,5. Тобто в нас один з найнижчих показників жорсткості карантинних обмежень", – сказав Шмигаль.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", прем'єр заявляв, що уряд не планує продовжувати січневий локдаун, однак після його закінчення країна повернеться до загальнонаціонального карантину, а продовжать його до 31 березня. Він закликав українців "не тішити себе ілюзіями" передчасно, оскільки карантин триватиме ще дуже довго. Читайте детальніше, що буде після закінчення локдауну.

Всі подробиці в спецтемі Січневий локдаун

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