Візит Зеленського у США: Єрмак і Кулеба скоро полетять до Вашингтона для підготовки зустрічі

Глава Офісу президента в середу обговорив майбутню зустріч глав держав з радником Держдепу Дереком Шолле

Андрій Єрмак і Дмитро Кулеба їдуть у Вашингтон / колаж "Сьогодні"

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба найближчим часом відвідають Вашингтон для обговорення змістовного наповнення візиту Володимира Зеленського в США.

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Про це повідомила прес-служба ОПУ.

Тим часом Андрій Єрмак вже обговорив у середу деякі актуальні в контексті майбутньої зустрічі президентів питання з радником Держдепу США Дереком Шолле, який зараз перебуває з візитом у Києві.

"Сторони підтвердили спільну налаштованість на взаємодію та координацію зусиль з метою забезпечення успішних результатів візиту президента України Володимира Зеленського в США", – йдеться в повідомленні.

Під час розмови вони також торкнулися мирного врегулювання на Донбасі та підтримку його з боку США і обговорили наслідки реалізації проєкту "Північний потік – 2" для енергетичної безпеки України та регіону.

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Дерек Шолле своєю чергою привітав прогрес України у реформуванні системи правосуддя, згадавши нещодавнє ухвалення законів про Вищу раду правосуддя та Вищу кваліфікаційну комісію суддів.

Основні теми візиту президента України в США

В Офісі президента зазначають, що на порядку денному переговорів – передусім питання безпеки: протидія тривалій агресії Росії проти України, погіршення ситуації в Чорноморському регіоні та на Донбасі, деокупація Криму.

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Також Володимир Зеленський збирається говорити з Байденом про посилення енергетичної безпеки України та Європи в цілому і військову та військово-оборонну взаємодію між нашою країною та США.

"Буде продовжено обговорення проєкту "Північний потік – 2" як безпекового виклику для нашої країни та регіону", – відзначили в ОП.

Крім того, у Зеленського чекають на укладення конкретних домовленостей з поглиблення стратегічного партнерства між США і Україною з усіх пріоритетних напрямків взаємодії та узгодження амбітного пакету спільних проєктів та ініціатив у сферах безпеки і оборони, торгівлі, інвестицій, енергетики, клімату, сільського господарства, інфраструктури та цифрової трансформації.

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Нагадаємо, увечері в середу на сайті Білого дому з'явилося офіційне запрошення президента України Володимира Зеленського відвідати США з візитом 30 серпня.

Зазначимо, запрошення з'явилося на тлі інформації про підписання США з Німеччиною угоди, яка дасть можливість запустити російський газопровід "Північний потік – 2".

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