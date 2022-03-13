Зустріч не за горами: в ОПУ розповіли про переговори Зеленського із Путіним

Україна займається пошуком місця проведення переговорів

Офіс президента планує провести переговори Зеленського та Путіна. Фото: колаж "Сьогодні"

Наразі обговорюється місце проведення зустрічі президента України Володимира Зеленського і глави Кремля Володимира Путіна. Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телеканалу Україна 24.

Подоляк підкреслив, що різниця між президентами України та РФ полягає в тому, що Зеленський безпосередньо бере участь в операційному управлінні і обороною країни, й економікою. Він завжди відкритий для діалогу.

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За словами радника голови Офісу Зеленського, наразі Україною триває пошук місця проведення переговорів між лідерами України та Росії з погляду гарантій безпеки та напрацювання пакету домовленостей, який враховуватиме виключно важливі для України позиції.

"Коли вони будуть напрацьовані, узгоджені заздалегідь, тоді президенти зможуть зустрітися і опрацювати вже кінцеві положення мирного договору. Я думаю, що нам уже не так довго йти до цього. Я не готовий сказати, що ця зустріч може відбутися найближчим часом. День, два, три – ні, якийсь час ще займе, але намагатимемося, щоб це було якнайшвидше, бо ми за кожне життя людей, ми хочемо, щоб їх не вбивали, щоб не руйнували нашу інфраструктуру", – сказав Подоляк.

Раніше Михайло Подоляк розповів, на яких умовах наполягає Україна на переговорах.

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Також Михайло Подоляк повідомив, що переговори України з делегацією Російської Федерації тривають безперервно у відеоформаті.