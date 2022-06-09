"Вибісив мене вже…" У Броварах чоловік холоднокровно розстріляв опонента

Сьогодні в Броварах посеред білого дня розстріляли чоловіка. Закривавлену людину перехожі знайшли в кущах у центрі міста. До прибуття медиків йому надали допомогу випадкові перехожі. Пораненого мешканця Броварів госпіталізували до місцевої лікарні.
Що відомо
Стрілянину влаштували посеред білого дня в самому центрі міста. Двоє чоловіків посварилися на побутовому ґрунті, в одного з них була зброя і він відкрив стрілянину.
"За даним інцидентом у Броварах начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов запровадив спецоперацію із затримання озброєного злочинця, який розстріляв людину з інвалідністю", – повідомили сайту "Сьогодні" в поліції Київської області.
Там додають, що протягом години було встановлено та затримано озброєного зловмисника. У 47-річного стрілка вилучили його зареєстровану помпову рушницю з патронами.
"Вибісив мене вже…" – так цинічно прояснив свою стрілянину сам зловмисник.
31-річний потерпілий із вогнепальним пораненням дивом вижив і зараз госпіталізований.
"Прикро, що зараз, коли йде війна, в деяких наших громадян вистачає зухвалості для застосування зброї проти своїх же співвітчизників. У стрільця ще й журналістське посвідчення було. Обов'язково вивчимо його репортажі. Краще йшов би на фронт, захищати Батьківщину, але поки що в ізолятор тимчасового утримання", – додали в поліції Київської області.
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Раніше ГУНП у Харківській області повідомило про те, що в Харкові сталася стрілянина в районі Холодної Гори. Невідомий чоловік відкрив вогонь з автомата.
Також "Сьогодні" писало про те, що в американському місті Ювалд (штат Техас) школяр влаштував криваву стрілянину. В результаті загинули 19 дітей та двоє дорослих.