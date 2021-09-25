Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚽ Шахтар - Верес: онлайн 💪 Усик vs Джошуа: онлайн 🚫 Скандальний закон про олігархів ⚡ Замах на Сергія Шефіра
СЬОГОДНІ Новини України

Вирвалася дивом! В Одесі хлопець викрав дівчину заради "любові"

Валентина Мартинюк Валентина Мартинюк Випусковий редактор Сьогодні
25 вересня, 18:17
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Правоохоронцям вдалося знайти і затримати хлопця, який так прагнув відновити відносини з дівчиною
Молодик намагався силою повернути свою колишню кохану/Фото: Колаж: Сьогодні
Молодик намагався силою повернути свою колишню кохану/Фото: Колаж: Сьогодні

В Одесі, де нещодавно легковий автомобіль на швидкості врізався в пилу трактора, 21-річний молодик викрав 19-річну дівчину.

Про це повідомляє Національна поліція.

Деталі викрадення

Реклама

Інцидент стався ввечері 22 вересня. Відомо, що протиправні дії стосовно дівчини скоїв її колишній хлопець. 21-річний молодик вивіз потерпілу на київську трасу, де застосовуючи проти неї силу зажадав відновити відносини. У разі відмови він пригрозив колишній коханій, що закриє її в якомусь віддаленому населеному пункті. Дівчина зробила вигляд, що погодилася відновити відносини з хлопцем, і той повернувся в Одесу і висадив її на одній з вулиць міста.

Затримання викрадача

Правоохоронці встановили автомобіль молодика і визначили його маршрут. Згодом його затримали. З'ясувалося, що одесит має судимості за майнові злочини.

Що загрожує хлопцю

Зараз фігурант знаходиться в слідчому ізоляторі, йому інкримінують незаконне позбавлення волі і викрадення людини з заподіянням їй фізичних ушкоджень, що передбачено ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує до п'яти років обмеження або позбавлення волі.

Раніше ми також повідомляли

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Рекомендації

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама
Найпопулярніше сьогодні за 24 години
В тренді
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦
Генератор гордості
Кайфони від того, що ти - українець!
статистика
Курс гривні СЬОГОДНІ

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.53

Євро (€)

31.08

Російський рубль (₽)

0.36

COVID-19 в Україні
8 267 випадків за добу
Докладніше
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти