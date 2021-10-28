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Затримка пасажирських потягів: у чому причина аварій на "Укрзалізниці"

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Україна"
28 жовтня, 06:00
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Внаслідок сходу вантажних вагонів з рейок потяги змінили маршрут
Аварія на залізниці і затримка поїздів

У Житомирській області 10 вантажних вагонів зійшли з рейок. Іншим поїздам у напрямку Козятина доводилося або чекати, або об'їжджати.

Про це пише сайт "Сьогодні".

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"На цій ділянці у нас швидкість 25 кілометрів на годину, раніше ми тут їздили 80. Передаварійний стан колії. Тобто у нас просідає баласт, тут багато самобудів", – розповів машиніст.

Та замість ремонтувати колії, залізничники разом із профільним міністерством вирішили вкоротити віку вантажним вагонам. Наразі перевозити товари можна вагонами не старішими за сорок п’ять років. Та залізничний монополіст вирішив – це забагато. Пропонують зменшити робочий вік вагонам – одним на половину, а іншим на третину.

Хоча не завжди вік вагона свідчить, що він не може доправляти вантажі.

"Якщо ви дотримуєтеся всіх регламентних робіт і вчасно проводите технічне обслуговування цей вагон може ходити 50 років, а може і більше", – сказав міністр інфраструктури України (2016-2019) Володимир Омелян.

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Генеральний директор федерації роботодавців транспорту України Володимир Гусак повідомив, що має бути списано 51 тисяча вагонів.

"Ми вважаємо що в кращому разі вдасться побудувати в цей же час 25-30 тисяч нових вагонів, але це в кращому разі. Таким чином може виникнути дефіцит десь 20 тисяч вагонів.
Що це значить? Підприємства не зможуть перевозити товари. Будуть змушені виробляти менше. Отже, державний та місцеві бюджети не дорахуються мільярдних податків", – додав Гусак.

Директор GMK CENTER Станіслав Зінченко сказав, що ставити під загрозу великі вантажні перевезення (зерна, палива, будівельних матеріалів для того ж "Великого Будівництва", іншу продукцію, яка йде на експорт) – це ставити під загрозу економіку.

Та й чи придбають нові вагони? У експертів виникають питання, адже й решту закупівель залізничники провалюють.

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"Головне, щоб вони не закупили ті ж вагони, що списали", – сказав нардеп від фракції партії "Слуга Народу" Олександр Качура.

Експерти ж переконані, що навіть нові вагони по несправних коліях машиністи швидше тягти не зможуть.

Подробиці аварії

Близько 11:30 до поліції надійшло повідомлення про аварію на залізниці поблизу села Чорнорудки Бердичівського району. З рейок зійшли 11 вагонів вантажного потяга. Унаслідок аварії ніхто з людей не постраждав.

Попередньо, з рейок зійшли 11 вантажних вагонів потягу сполученням Козятин – Фастів.

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