Задержка пассажирских поездов: в чем причина аварий на "Укрзализныци"

В Житомирской области 10 грузовых вагонов сошли с рельсов. Другим поездам в направлении Казатина приходилось либо ждать, либо объезжать.
Об этом пишет сайт "Сегодня".
"На этом участке у нас скорость 25 километров в час, раньше мы здесь ездили 80. Предаварийное состояние пути. То есть у нас проседает балласт, здесь масса самостроев", – рассказал машинист.
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Но вместо того, чтоб ремонтировать колеи, железнодорожники вместе с профильным министерством решили покончить с грузовыми вагонами. Сейчас перевозить товары можно вагонами не старше сорока пяти лет. Но железнодорожный монополист решил – это слишком много. Предлагают уменьшить рабочий возраст вагонам – одним на половину, а другим на треть.
Хотя не всегда возраст вагона свидетельствует, что он не может доставлять грузы.
"Если вы соблюдаете все регламентные работы и вовремя проводите техническое обслуживание этот вагон может ходить 50 лет, а может и больше", – сказал министр инфраструктуры Украины (2016-2019) Владимир Емельян.
Генеральный директор федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак сообщил, что должно быть списано 51 тысяча вагонов.
"Мы считаем, что в лучшем случае удастся построить в это же время 25-30 тысяч новых вагонов, но это в лучшем случае. Таким образом может возникнуть дефицит около 20 тысяч вагонов. Что это значит? Предприятия не могут перевозить товары. Будут вынуждены производить меньше. Так что государственный и местные бюджеты не досчитаются миллиардных налогов", – добавил Гусак.
Директор GMK CENTER Станислав Зинченко сказал, что ставить под угрозу большие грузовые перевозки (зерна, топлива, строительных материалов для того же Большого Строительства, другую продукцию, которая идет на экспорт) – это ставить под угрозу экономику.
Да и приобретут ли новые вагоны? У экспертов возникают вопросы, ведь и остальные закупки железнодорожники проваливают.
"Главное, чтобы они не закупили списавшие вагоны", – сказал нардеп от фракции партии "Слуга Народа" Александр Качура.
Эксперты убеждены, что даже новые вагоны по неисправным путям машинисты быстрее тащить не смогут.
Подробности аварии
Около 11:30 в полицию поступило сообщение об аварии на железной дороге вблизи села Чернорудки Бердичевского района. С рельсов сошли 11 вагонов грузового поезда. В результате аварии никто из людей не пострадал.
Предварительно с рельсов сошли 11 грузовых вагонов поезда сообщением Казатин – Фастов.
Раньше мы писали:
- Напомним, недавно крупная авария на железной дороге произошла в Полтавской области. У станции Решетиловка 56-летний водитель грузовика Daf, перевозивший тралом комбайн, выехал на железнодорожный переезд. Там он столкнулся с товарным поездом.
- Из-за ДТП поезда и грузовика пара поездов прибыли с опозданием.