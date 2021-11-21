Запуск першого за десять років українського супутника перенесли і нова провокація РФ на Донбасі – головні новини за ніч

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.
Запуск першого за десять років українського супутника перенесли: Шмигаль назвав терміни
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, на якій стадії виконання планів про запуск першого за десять років українського космічного супутника Чиновник заявив, що супутник уже готовий, і Україна була готова його запустити.
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США та ЄС розробляють план щодо стримування Росії від вторгнення в Україну
Після попередження Європейського Союзу про можливе вторгнення військ Росії на територію України у США задумалися про розробку пакету економічних та військових заходів щодо стримування Кремля.
Саакашвілі привезли до шпиталю під Тбілісі на реанімобілі
Третій президент Грузії Міхеїл Саакашвілі, який з вересня перебуває під арештом, доставлений у військовий шпиталь у місті Горі.
Нова провокація РФ на Донбасі: найманці погрожують СММ ОБСЄ
Окупанти на Донбасі не пропустили патруль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Старомихайлівку. Крім цього, члени збройних формувань погрожували збити БПЛА СММ, якщо його буде запущено.