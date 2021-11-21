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СЬОГОДНІ Новини України

Запуск першого за десять років українського супутника перенесли і нова провокація РФ на Донбасі – головні новини за ніч

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
21 листопада, 07:28
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Супутник уже готовий, вважає прем'єр-міністр Денис Шмигаль, а російські найманці на тимчасово окупованій території Донецької області стали на заваді роботі патруля СММ ОБСЄ
Запуск першого за десять років українського супутника переноситься на січень. Окупанти заважають роботі Місії ОБСЄ. Колаж "Сьогодні"
Запуск першого за десять років українського супутника переноситься на січень. Окупанти заважають роботі Місії ОБСЄ. Колаж "Сьогодні"

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

Запуск першого за десять років українського супутника перенесли: Шмигаль назвав терміни

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, на якій стадії виконання планів про запуск першого за десять років українського космічного супутника Чиновник заявив, що супутник уже готовий, і Україна була готова його запустити.

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Запуск першого за десять років українського супутника переноситься на січень. Колаж "Сьогодні"
Запуск першого за десять років українського супутника переноситься на січень. Колаж "Сьогодні"

США та ЄС розробляють план щодо стримування Росії від вторгнення в Україну

Після попередження Європейського Союзу про можливе вторгнення військ Росії на територію України у США задумалися про розробку пакету економічних та військових заходів щодо стримування Кремля.

У Білому домі вирішують, як зупинити напад Путіна на Україну / Колаж "Сьогодні"
У Білому домі вирішують, як зупинити напад Путіна на Україну / Колаж "Сьогодні"

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Саакашвілі привезли до шпиталю під Тбілісі на реанімобілі

Третій президент Грузії Міхеїл Саакашвілі, який з вересня перебуває під арештом, доставлений у військовий шпиталь у місті Горі.

Третього президента Грузії доставили без пригод / Колаж "Сьогодні"
Третього президента Грузії доставили без пригод / Колаж "Сьогодні"

Нова провокація РФ на Донбасі: найманці погрожують СММ ОБСЄ

Окупанти на Донбасі не пропустили патруль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Старомихайлівку. Крім цього, члени збройних формувань погрожували збити БПЛА СММ, якщо його буде запущено.

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