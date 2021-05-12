"Заробітчан" в армії не буде: ЗСУ відмовляться від короткострокових контрактів

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Міністерство оборони має намір відмовитися від короткострокових контрактів на службу в Збройних Силах України і хоче укладати їх на строк не менш як три роки.

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Про це повідомляє агентство Інтерфакс-Україна.

Заступник міністра оборони Олександр Миронюк на форумі "Україна 30. Безпека країни" заявив: "Якщо ти ставишся до цього [служби в армії] як заробітчанин, то підписуєш [контракт] на шість місяців, на рік, на два роки... Але від цього втрачає держава. Тому зараз Міноборони веде роботу щодо внесення змін: ми вважаємо, що повинні контракти підписуватися не менше, аніж на три роки".

За його словами, такі більш довгострокові контракти є нормальною практикою.

Миронюк зазначив, що служба за контрактом має бути покликанням, але держава повинна надавати повний пакет забезпечення, і робота над цим активно ведеться.

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"Звісно, краще було б, якби люди підписували контракти на 5-10 років. Але вони повинні мати мотивацію, соціальний захист і забезпечення, щоб служба в ЗСУ була привабливою", – сказав заступник міністра.

Нагадаємо, в червні-2018 тодішній президент Петро Порошенко підписав закон про військову службу, який передбачав контракт від 1 до 10 років, що мало сприяти збільшенню кількості громадян, які бажають проходити військову службу за короткостроковими контрактами. Військовослужбовець міг звільнитися або укласти новий контракт, дія якого примусово подовжувалася після закінчення терміну його дії в особливий період.

А в Генштабі ЗСУ повідомляли, що після закінчення строкової військової служби близько 40% військовослужбовців продовжують службу за контрактом.