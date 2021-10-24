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СЬОГОДНІ Новини України

Зеленський відповів на петицію про "кримінальну відповідальність за примусову вакцинацію" і "Газпром" перейшов до погроз – головні новини за ніч

Оксана Тесленко Оксана Тесленко Редакторка
24 жовтня, 07:05
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Володимир Зеленський доручив опрацювати петицію про кримінальну відповідальність за примусову вакцинацію проти COVID-19, а з 1 грудня "Газпром" повністю припинить поставки газу в Молдову
Володимир Зеленський опублікував відповідь на петицію, а Через низький тиск у газотранспортній мережі Міноборони Молдови відключило Вічний вогонь в Кишиневі. Колаж "Сегодня".
Володимир Зеленський опублікував відповідь на петицію, а Через низький тиск у газотранспортній мережі Міноборони Молдови відключило Вічний вогонь в Кишиневі. Колаж "Сегодня".

Сайт "Сегодня" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

Румунія вводить комендантську годину: що сталося

З 25 жовтня уряд Румунії знову введе нічну комендантську годину і обов'язкові пропуску на вхід в громадські місця, а також відправить школярів на двотижневі канікули, щоб стримати сплеск випадків захворювання і смертей від COVID-19.

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Уряд також закликає роботодавців відправити половину свого персоналу на віддалену роботу. Колаж "Сегодня".
Уряд також закликає роботодавців відправити половину свого персоналу на віддалену роботу. Колаж "Сегодня".

Зеленський відповів на петицію про "кримінальну відповідальність за примусову вакцинацію"

Президент Володимир Зеленський звернувся до голови Верховної Ради і прем'єр-міністра з проханням опрацювати пропозиції, викладені в петиції про введення кримінальної відповідальності за примусову вакцинацію.

Володимир Зеленський опублікував відповідь на петицію. Колаж "Сегодня".
Володимир Зеленський опублікував відповідь на петицію. Колаж "Сегодня".

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"Ситуація може погіршитися" – тривожний прогноз лікаря Саакашвілі

Лікуючий лікар глави виконавчого комітету реформ в Україні Міхеїла Саакашвілі заявив, що політик перебуває в стабільному стані.

Консиліум лікарів збирався у в'язниці. Колаж "Сегодня".
Консиліум лікарів збирався у в'язниці. Колаж "Сегодня".

Поставки газу в Молдову: "Газпром" перейшов до погроз

З 1 грудня "Газпром" повністю припинить поставки газу в Молдову, якщо республіка не погасить борг за паливо і не погодить умови нового контракту.

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