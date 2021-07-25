"Попелюшка з сюрпризом в туфельці". Українка намагалася пронести до Росії наркотики в босоніжках (фото)

Вилучені наркотики. Фото: колаж "Сьогодні"
Українка намагалася пронести через українсько-російський кордон в Харківській області наркотики, заховавши їх в босоніжках. Митники виявили поліетиленовий згорток у взутті.
Про це повідомили в пресслужбі митниці області в Facebook.
"Харківські митники виявили на Гоптівці "Попелюшку" з сюрпризом у туфельці. Казковий сюжет розіграла жінка, громадянка України в пункті пропуску Гоптівка Харківської митниці. Тільки в реальному часі замість кришталевої туфельки – босоніжка, в якій мандрівниця сховала згорток із забороненою речовиною", – сказали в пресслужбі.
За їхніми словами, жінка прямувала з України до РФ пішохідною смугою руху. Під час усного декларування вона заявила, що не має заборонених до переміщення через митний кордон України товарів, включаючи наркотики.
Пакет з наркотиками. Фото: Митниця Харків/Facebook
Однак під час спільного огляду з прикордонниками в особистих речах жінки знайшли "поліетиленовий згорток з речовиною рослинного походження сіро-зеленого кольору завважки 33,68 гр., який був захований в жіночій босоніжці".
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Наркотики вилучили, і тепер жінці загрожує як мінімум штраф за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України (переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю).
Раніше ми писали, що поліція Токіо, де стартувала Олімпіада-2020, заарештувала чотирьох іноземців за підозрою у вживанні наркотиків.
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