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"Золушка с сюрпризом в туфельке". Украинка пыталась пронести в Россию наркотики в босоножке (фото)

25 июля 2021 14:13

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Наркотики изъяли на харьковской таможне, и теперь женщине грозит как минимум штраф

Изъятые наркотики. Фото: коллаж "Сегодня"

Изъятые наркотики. Фото: коллаж "Сегодня"

Украинка пыталась пронести через украинско-российскую границу в Харьковской области наркотики, спрятав их в босоножках. Таможенники обнаружили полиэтиленовый сверток в обуви.

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Об этом сообщили в пресс-службе таможни области в Facebook.

"Харьковские таможенники обнаружили на Гоптовке "Золушку" с сюрпризом в туфельке. Сказочный сюжет разыграла женщина, гражданка Украины в пункте пропуска Гоптовка Харьковской таможни. Только в реальном времени вместо хрустальной туфельки – босоножка, в которой путешественница спрятала сверток с запрещенным веществом", – сказали в пресс-службе.

По их словам, женщина направлялась из Украины в РФ по пешеходной полосе движения. Во время устного декларирования она заявила, что не имеет запрещенных к перемещению через таможенную границу Украины товаров, включая наркотики.

Пакет с наркотиками. Фото: Таможня Харьков/Facebook
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Пакет с наркотиками. Фото: Таможня Харьков/Facebook

Однако во время совместного осмотра с пограничниками в личных вещах женщины нашли "полиэтиленовый сверток с веществом растительного происхождения серо-зеленого цвета весом 33,68 гр., который был спрятан в женской босоножке".

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На снимке доктор Ольга Голубовская. Фото: коллаж "Сегодня"

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Наркотики изъяли, и теперь женщине грозит как минимум штраф по ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины (Перемещение или действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля).

Ранее мы писали, что полиция Токио, где стартовала Олимпиада-2020, арестовала четырех иностранцев по подозрению в употреблении наркотиков.

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Также мы писали, что в Киеве разоблачили наркокурьера с крупной партией запрещенных веществ.

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