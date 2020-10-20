14 тысяч больных: Денисова рассказала о ситуации с COVID-19 в "Л/ДНР"

На оккупированных территориях не хватает ни врачей, ни лекарств, а больницы забиты под завязку

В ОРДЛО не могут справиться с эпидемией COVID-19, ситуация ухудшается. Также может быть сильно занижена цифра по зараженным коронавирусом, а оккупанты игнорируют меры по предотвращению распространения опасного вируса.

Реклама

Об этом сообщила в Facebook украинский омбудсмен Людмила Денисова.

По ее словам, "официальная статистика" гласит о 5392 зараженных коронавирусом в т.н. "ДНР", а умерли от "ковида" 367 человек. В т.н. "ЛНР" 1352 больных и 64 летальных случая. При этом она отмечает, что, согласно неофициальным данным правозащитников, количество случаев заболеваний может быть занижено и составляет не менее 14 тысяч больных.

"Медицинские учреждения не справляются с нагрузкой, вызванной значительным количеством больных коронавирусной инфекцией. Принимаются меры по перепрофилированию гинекологических и родильных отделений больниц в госпитальные базы. В аптеках за короткое время были распроданы четырехмесячные запасы некоторых лекарственных средств. В частности, отсутствуют противовирусные препараты и антибиотики, что лишает местных жителей возможности должным образом реализовать свое право на охрану здоровья. Медицинского персонала в больницах не хватает, ведь большинство на больничном, или же уволились по собственному желанию. Те, кто работает, – не обеспечиваются должным образом средствами индивидуальной защиты. Из-за загруженности кареты скорой помощи отказываются выезжать на вызовы пациентов с симптомами COVID-19", – рассказала Денисова.

Также омбудсмен пожаловалась на оккупационные администрации, что они не принимают должных мер по противодействию распространению эпидемии. Она отметила, что на оккупированных территориях продолжают проводить спортивные и культурные мероприятия с нарушением санитарных норм, люди не носят маски, не соблюдают дистанцию, продолжают работать места и заведения массового скопления людей.

Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", "министр здравоохранения ЛНР" Наталья Пащенко сообщала, что Россия проигнорировала их просьбу дать вакцину от коронавируса. Пока президент РФ Владимир Путин хвастается уже второй вакциной, на оккупированных им территориях Украины эпидемиологическая ситуация только ухудшается.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама