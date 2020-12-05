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20-метровый флаг Украины запустили над оккупированным Крымом (фото)

5 декабря, 09:29

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Флаг размерами 20 на 7 метров

Волонтеры запустили 20-метровый флаг Украины над оккупированным Крымом. Об этом рассказал волонтер из Краматорска Влад Борода, передает "Громадське радио".

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По его словам, акцию посвятили Дню Вооруженных сил, который Украина будет отмечать 6 декабря. Флаг размерами 20 на 7 метров запустили вместе с около 7 тысячами листовок.

"В воскресенье планируется еще один флаг на Донецк и во вторник планируется еще один флаг на Луганск", – сказал Влад Борода.

Как считает волонтер, такая акция показывает, что "это наша земля и демонстрация поддержки людям, которые остались на оккупированных территориях и верят в нас".

"Которые верят в то, что эта земля вернется и они снова будут на свободной земле жить, а не оккупированной", – добавил Влад Борода.

Он уточнил, что средства на пошив флагов присылали в том числе жители оккупированных территорий.

Фото: "Громадське радио".

Напомним, в Киеве ко Дню Флага подняли самый большой стяг Украины – размер полотнища составил 16 на 24 метра. Государственный флаг Украины реет на высоте почти 60 метров.

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Крым Донецк луганск волонтер флаг Украины
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