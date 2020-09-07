Українська
$ 27,73
32,86
  1. Последние новости Украины

"200 скорых для Украины": помощь и спасение

7 сентября, 10:27

Юрий Божко Юрий Божко

Фонд Рината Ахметова выполняет очень благородную миссию, помогая попавшим в беду людям

Фонд Рината Ахметова в 2019 году реализовал проект "200 скорых для Украины". Две сотни новых машин с современной медицинской техникой были переданы государственным учреждениям здравоохранения. Проект реализован по личному решению Рината Ахметова, а его главная задача – поднять на качественно новый уровень оказание экстренной медицинской помощи по всей стране.

"Фонд передал государственным учреждениям во всех регионах страны 114 "реанимаций на колесах", 64 уникальных внедорожника. А также 22 машины неонатальной скорой помощи, где установлены аппараты искусственной вентиляции легких производства Италии", – рассказала Ирина Блажан, директор проектов и программ Фонда.

Реклама

Один из таких автомобилей – Peugeot Boxer типа В, получила станция скорой помощи в Броварах и отлично зарекомендовала себя среди врачей.

"Бывало, нас самих укачивало настолько во время выезда, что не выдерживали. А здесь можно спокойно установить капельницу, провести аспирацию дыхательных путей и собрать мокроту", – рассказывает врач Вера Дятлова об условиях работы на старых автомобилях скорой помощи. Вспоминает, что за годы врачебной практики это были преимущественно уазики и газели.

Водители подтверждают слова коллег в белых халатах.

"Один выезд по городу занимает 10 минут. За город – 20. Теперь приезжаем гораздо быстрее, ведь новая машина это позволяет", – поясняет Владислав Пыжевский, водитель скорой.

Менее чем за год автомобиль Фонда преодолел более 350 000 километров, выезжая на самые сложные вызовы. Настоящим испытанием стала эпидемия коронавируса как для медиков, так и их верной помощницы.

"Я просто боялся ходить домой, где меня ждала жена на восьмом месяце беременности. Только бы не принести инфекцию", – говорит Владислав Пыжевский.

К психологическому напряжению добавилось физическое, поскольку с началом эпидемии количество вызовов возросло вдвое. Новая скорая значительно облегчила труд медиков, обеспечивая комфортные условия для них и пациентов.

"Фонд Рината Ахметова выполняет очень благородную миссию, помогая попавшим в беду людям. Это классный автомобиль, надежный. Спасибо Ринату Ахметову", – поблагодарил Георгий Зубковский, главврач Броварской станции экстренной медицинской помощи.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

машины эпидемия проект скорые Фонд Рината Ахметова
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Минздрав изменил механизм оказания помощи пациентам с подозрением на COVID-19
Минздрав изменил механизм оказания помощи пациентам с подозрением на COVID-19Украина
Коронавирус в Украине идет на спад: за сутки заболели
Коронавирус в Украине идет на спад: за сутки заболели "всего" 2 107 человекУкраина
Американские В-52 над Азовским морем вызвали истерику у россиян (фото, видео)
Американские В-52 над Азовским морем вызвали истерику у россиян (фото, видео)Украина
В Украине обваливаются цены на лук: аналитики назвали причины
В Украине обваливаются цены на лук: аналитики назвали причиныЭкономика
В Украине упали цены на картошку: чего ждать
В Украине упали цены на картошку: чего ждатьЭкономика
Прокурор Хмельницкой области умер от COVID
Прокурор Хмельницкой области умер от COVIDДругие регионы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять