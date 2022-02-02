-5 и снег! Каким регионам нужно готовиться к непогоде

Синоптики предупредили, что осадки будут не во всех областях страны

Снег будет небольшой, но мокрый / Коллаж "Сегодня"

Погода в Украине завтра, 3 февраля, будет облачной. Также в большинстве областей будет идти снег. Без осадков только на юге страны. Температура воздуха поднимется до 4 градусов выше нуля.

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Об этом сообщает sinoptik.

В Киеве облачная погода продержится весь день. Утренний мелкий снег во второй половине дня может усилиться, но вскоре он должен прекратиться. Днем температура воздуха будет -5 градусов до -1 градуса.

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В Харькове также будет облачно, а ночью пойдет мелкий снег, который к утру уже закончится. Вся остальная часть дня пройдет без осадков. Температура будет от 2 градусов мороза до 1 градуса выше нуля.

Во Львове на протяжении всего дня небо будет покрыто облаками. Ночью ожидается мелкий снег, но к утру он закончится. В этот день в городе будет холодно. Столбики термометров покажут от -5 до -1 градуса.

В Одессе завтра будет теплее всего. Там температура воздуха прогреется до 4 градусов тепла. С утра и до самого вечера небо в городе будет скрыто за облаками, но осадков ждать не стоит.