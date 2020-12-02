Не так плох локдаун, как его малюют: семь позитивных моментов

Это трудное время можно провести с пользой для себя

Возвращение к жесткому карантину, которым в последнее время все чаще пугают украинцев, многим несет перемены к худшему. Потеря (или приостановка) работы и заработка, закрытые магазины и развлекательные центры, невозможность куда-то поехать. Одним словом, жизнь сбивается с привычной колеи, и мы вынуждены ограничивать себя во многих привычных вещах.

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Но, как говорил Шекспир, нет ничего абсолютно хорошего или плохого, наше мышление делает это таким. Человеку со здоровой психикой свойственно искать позитив даже в самых сложных ситуациях. И локдаун – не исключение.

Мы собрали несколько моментов, которые помогут легче пережить жесткие карантинные ограничения, если (когда) они будут введены.

1. Больше свободного времени

/ Фото: unsplash.com

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Если во время карантина вы не можете ходить на работу, воспримите это как неожиданный отпуск. Наверняка у каждого накопилось дома немало дел, на которые никак не хватало времени. Сделать перестановку, навести порядок в шкафах, что-то починить, зашить, выбросить, наконец. Можно найти наконец время и на занятия для души: посмотреть сериал, который рекомендовали друзья, почитать книги, связать свитер или сразиться в компьютерную игру. Во время жесткого карантина на это точно будет время.

Если работы не стало меньше, но вы перешли на "удаленку", все равно высвобождается пара-тройка часов. Ведь теперь не надо тратить время на дорогу в офис. Можно будет подольше поспать, сделать утреннюю зарядку, на которую раньше не хватало времени, да и "наводить марафет" утром женщины смогут не впопыхах, а спокойно, без спешки, позволив себе "лишнюю" маску или самомассаж.

2. Меньше ненужных трат

/ Фото: Сегодня

В обычное время для многих традиция – забежать после рабочего дня в магазин, купить продуктов к ужину, а заодно – присмотреть что-то "для души". Обновку, что-нибудь вкусненькое или просто красивую безделушку. Такие спонтанные траты съедают приличную часть бюджета. На карантине походы в магазины станут более редкими, часть торговых точек вообще будут закрыты, так что искушений потратить деньги будет меньше.

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Кстати, на карантине полезно будет также завести привычку планировать свои расходы. Составьте меню на неделю и покупайте или заказывайте в службах доставки ровно столько продуктов (особенно скоропортящихся), сколько вам необходимо.

3. Возможность правильнее питаться

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Правильный завтрак в рабочие дни (или вообще завтрак) могут позволить себе только очень организованные люди. Опять-таки, на это вечно не хватает времени. На карантине можно завести новую традицию – питаться по утрам. Причем не фаст-фудом, а домашней пищей, которая, к тому же, будет дешевле и полезнее перекусов "на лету".

Такая же ситуация с обедом и ужином. Тот час, который теперь не надо тратить на дорогу с работы, можно использовать для приготовления полноценного ужина. Отказавшись от полуфабрикатов и испробовав, наконец, тот рецепт, на который никак не хватало времени.

4. Есть повод заняться спортом

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/ Фото: Pexels

Избыток свободного времени и "затворнический" образ жизни имеют и свою обратную сторону – в виде лишних килограммов. Многие прочувствовали это на себе во время весеннего локдауна.

При этом карантин – лучшее время, чтобы завести полезную привычку заниматься спортом. Это могут быть утренние разминки, тренировки по фитнесу или танцам. Видео занятий можно найти в интернете. А пока не начался локдаун и все магазины работают, можно забежать купить гантели, эспандер или даже тренажер.

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Врачи также постоянно напоминают о том, что во время карантина обязательно надо гулять на свежем воздухе. Прогулки по улице быстрым шагом приравниваются к тренировкам.

Кстати, помимо стройной фигуры, занятия спортом помогут решить еще одну немаловажную проблему – улучшить настроение. Ведь во время физической активности активно выделяются "гормоны радости", которые помогут не впасть в депрессию и провести сложный период с пользой.

5. Можно расширить круг общения

/ Фото: Unsplash

Казалось бы, карантин, наоборот, ограничивает возможность общения. Но ведь есть телефоны, социальные сети. Часто из-за занятости мы поддерживаем общение только с узким кругом людей. А на визит к дальним родственникам, на звонок бывшим одноклассникам или коллегам обычно не хватает времени.

Во время карантина восполнить недостаток личного общения можно, расширив круг дистанционного общения. Проскролльте свою телефонную книгу, подумайте, с кем вы давно не общались, напишите им в мессенджере, позвоните по телефону или устройте встречу по видеосвязи. Увидите: позитивных эмоций прибавится.

Немаловажным позитивом от карантина психологи называют также более длительное общение со своими детьми. Если в обычное время родители часто видят своих детей только по вечерам, уставшие и сонные, то во время карантина – целый день вместе. С непривычки это может даже начать раздражать – и младшее поколение, и старшее. Но подумайте: когда еще у вас будет время, чтобы поговорить, лучше поняв друг друга, сделать что-то вместе, продемонстрировать свою любовь?

6. Время строить планы, учиться и менять работу

/ Фото: freepik.com

Перерыв в работе как нельзя лучше подойдет для того, чтобы взглянуть на свою занятость как бы со стороны. Может, самое время прослушать какие-нибудь курсы онлайн, чтобы повысить квалификацию? Во время локдауна такие занятия предлагают обычно многие компании для разных профессий, есть также онлайн-учебники и видеоуроки.

Если же во время карантина вы остались без заработка, подумайте, точно ли это та работа, которая вам нужна? Если вы наемный работник – может, стоит поизучать объявления по трудоустройству и найти такую работу, которая позволит зарабатывать и во время локдауна? Если у вас свой бизнес – тоже стоит подумать, что и как можно изменить, чтобы доходы меньше зависели от вводимых в стране ограничений. Ведь коронавирус, увы, не отступает. И кто может дать гарантию, что этот локдаун – последний?

7. Улучшение экологической обстановки

REUTERS/Gleb Garanich

Позитивный эффект наблюдался во время весеннего локдауна во многих странах и приятно удивил. Из-за уменьшения числа автомобилей и промышленных выбросов воздух в городах стал чище. Пусть это только временное явление, но для здоровья жителей мегаполисов это однозначный плюс.

Напомним, ранее нардеп от партии "Слуга народа" Галина Янченко заявила, что тотальный локдаун до католического Рождества, которое отмечается 25 декабря, вводить не будут.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, локдаун точно будет, но когда – еще не решено.

Видео: Сегодня

А психотерапевт рассказал украинцам, как без паники пережить коронавирус. По словам врача, несмотря на COVID-19, общая смертность в 2020 году остается ниже прошлогодней.

Все подробности в спецтеме Усиление карантина в Украине

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