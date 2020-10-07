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Избран новый глава НАН: Патона заменит академик Загородний

7 октября, 19:07

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

На смену скончавшейся легенде пришел другой выдающийся украинский ученый

Новым президентом Национальной академии наук Украины вместо скончавшегося в сентябре Бориса Патона стал академик и вице-президент НАН Анатолий Загородний.

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Об этом сообщили 7 октября в пресс-службе НАН, отметив, что в этот день состоялись выборы нового главы Академии наук.

Кандидатуру нового главы поддержали 426 из 637 академиков и членов-корреспондентов, которые принимали участие в голосовании.

"Путем тайного голосования двумя третями голосов избирателей президентом Национальной академии наук Украины избран академик Анатолий Глебович Загородний", – говорится в заявлении.

Профессор Загородний является доктором физико-математических наук, его специализация – теоретическая физика и физика плазменных процессов. Также он является директором института теоретической физики им. Н.Н. Боголюбова.

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Помимо своих многочисленных научных заслуг, он также уделяет большое внимание развитию международного научного сотрудничества НАН Украины и интеграции украинской науки в европейское научное пространство – Анатолий Загородний является представителем Украины в международных организациях ЦЕРН, JRC EC, IIASA.

Он заменит легендарного физика Бориса Патона, который умер 19 сентября на 102-м году жизни. Как проходила церемония прощания с выдающимся ученым, смотрите в видеосюжете:

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