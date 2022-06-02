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Академия СБУ досрочно выпустила офицеров: спешат встать на защиту Украины

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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2 июня, 11:23
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Выпускники продолжат службу в подразделениях контрразведки, борьбы с терроризмом, кибербезопасности, Центре специальных операций "А" СБУ
Баканов поздравил выпускников с окончанием учебы
Баканов поздравил выпускников с окончанием учебы / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальная академия Службы безопасности Украины досрочно выпустила 67 офицеров. Об этом сообщила СБУ на своей странице в Facebook.

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"Знаю, вы сами хотели выпуститься из Академии как можно скорее – чтобы помочь стране в это тяжелое время. Мы пошли навстречу пожеланиям. Ведь видим, что у вас достаточно навыков и умений, которые нужны Украине сейчас. Пусть ваш профессиональный путь будет долгим и успешным – на благо нашего государства и его граждан", – обратился к выпускникам председатель СБУ Иван Баканов.

По его словам, сотрудники спецслужбы с первого дня полномасштабного российского вторжения встали на защиту страны.

"Сегодня у СБУ очень много задач – от задержаний ДРГ и коллаборантов до обезвреживания врага в горячих точках. Наши киберспециалисты противодействуют хакерским атакам, следователи собирают материалы о зверствах оккупантов, спецназовцы воюют на передовой. Каждый на своем месте делает свое дело", – добавил Баканов.

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Баканов пожелал выпускникам как можно скорее стать частью мощной команды СБУ и внести свой вклад в победу.

"Ваш курс носит имя легендарного контрразведчика – полковника Александра Хараберюша, погибшего в 2017 году в центре Мариуполя. Сегодня Мариуполь, как и другие города и села, стал символом несокрушимой стальной воли украинского народа. И за эту несгибаемость приходится платить высокую цену. Но мы обязательно освободим все территории, временно захваченные оккупантами, – чтобы каждый украинец имел возможность вернуться домой", – подчеркнул он.

В ходе выпускной церемонии офицеры почтили память погибших военнослужащих минутой молчания и возложили цветы к Стене памяти Героев Службы безопасности Украины.

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