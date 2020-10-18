В Харькове хотят декоммунизировать колбасу

В Харькове активисты потребовали от местного мясокомбината переименовать колбасу "Советская".

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Как сообщает местный сайт Kharkiv today, активисты пожаловались Украинскому институту национальной памяти на ""советскую" продукцию "Харьковского мясокомбината".

В институте рассмотрели жалобу и постановили переименовать колбасу.

"Институт направит рекомендации указанному предприятию касательно необходимости привести маркировку в соответствие с требованиями действующего законодательства", — говорится в письме из института.

Вместе с тем в институте подчеркнули, что у них нет полномочий для административного влияния на организации и предприятия, поэтому все, что они могут сделать, будет выражено в рекомендациях.

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Напомним, Киеврада переименовала парк имени Николая Островского в Соломенском районе в парк имени Николая Зерова.

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