Українська
$ 28,34
33,18
  1. Последние новости Украины

В Харькове хотят декоммунизировать колбасу

18 октября, 14:57

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Активисты пожаловались Украинскому институту национальной памяти

В Харькове активисты потребовали от местного мясокомбината переименовать колбасу "Советская".

Реклама

Как сообщает местный сайт Kharkiv today, активисты пожаловались Украинскому институту национальной памяти на ""советскую" продукцию "Харьковского мясокомбината".

В институте рассмотрели жалобу и постановили переименовать колбасу.

"Институт направит рекомендации указанному предприятию касательно необходимости привести маркировку в соответствие с требованиями действующего законодательства", — говорится в письме из института.

Вместе с тем в институте подчеркнули, что у них нет полномочий для административного влияния на организации и предприятия, поэтому все, что они могут сделать, будет выражено в рекомендациях.

Реклама

Напомним, Киеврада переименовала парк имени Николая Островского в Соломенском районе в парк имени Николая Зерова.

А советник президента Украины Владимира Зеленского Никита Потураев предложил на украинских картах называть Российскую Федерацию Московией.

Ранее киевляне предложили переименовать ряд улиц в честь выдающегося украинского ученого Бориса Патона.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Харьков активисты колбаса переименование декоммунизация Институт национальной памяти
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Похолодание и сильный ветер: синоптики дали прогноз на ближайшие дни (карта)
Похолодание и сильный ветер: синоптики дали прогноз на ближайшие дни (карта)Украина
Продавать или покупать валюту? Объясняем, что будет с курсом доллара перед выборами
Продавать или покупать валюту? Объясняем, что будет с курсом доллара перед выборамиФинансы
НАТО, Крым и Донбасс: итоги встречи Зеленского и Эрдогана в 10 тезисах
НАТО, Крым и Донбасс: итоги встречи Зеленского и Эрдогана в 10 тезисахПолитика
"Крым видел более уродливых существ": Украина затроллила Россию и Путина в TwitterУкраина
Новые правила дистанционного обучения в Украине: как будут учиться дети
Новые правила дистанционного обучения в Украине: как будут учиться детиУкраина
Боевикам на Донбасс гонят эшелоны новых танков из России: разведка сообщила подробности
Боевикам на Донбасс гонят эшелоны новых танков из России: разведка сообщила подробностиУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять