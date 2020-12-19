Українська
$ 27,82
34,08
  1. Последние новости Украины

Американские "Поющие сержанты" спели "Щедрык" в честь Украины (видео)

19 декабря, 19:07

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Так ВВС США поздравили нашу страну с новогодними праздниками

"Щедрык", каким мы его еще не слышали, записали "Поющие сержанты" ВВС США. Видео опубликовало посольство США в Украине.

Реклама

"Поющие сержанты" ВВС США, округ Колумбия, поют "Щедрык" в поддержку американско-украинского партнерства. У Украины нет лучшего партнера, чем США, которые поддерживают ваши усилия в отстаивании суверенитета и территориальной целостности. Желаем всего самого лучшего в эти праздничные дни", – говорит на видео командир оркестра ВВС США в Европе, подполковник Кристина Мур Уррутии.

В тренде
Битва петиций: вместе с локдауном хотят ввести военное положение и пускать на улицу раз в неделю

Отметим, что посольство США в Украине нередко готовит музыкальные поздравления для украинского народа. Ко Дню Независимости, например, они записывают видео в вышиванках и иногда поют.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

США Украина новогоднее поздравление
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Магазины соблазняют украинцев дешевой красной икрой. Мы ее проверили
Магазины соблазняют украинцев дешевой красной икрой. Мы ее проверилиЭкономика
Вместе с Конго и Сомали: две области Украины в списке самых опасных мест для путешествий
Вместе с Конго и Сомали: две области Украины в списке самых опасных мест для путешествийДонбасс
Евро поднялся выше психологической отметки, доллар растет
Евро поднялся выше психологической отметки, доллар растетФинансы
Крушение Ан-26: командующему Воздушных сил сообщили о подозрении
Крушение Ан-26: командующему Воздушных сил сообщили о подозренииУкраина
Хотели отдать кредит за
Хотели отдать кредит за "стартап": в Одессе задержали подозреваемых в убийстве таксисткиОдесса
В Харькове сократили дни траура из-за смерти Кернеса
В Харькове сократили дни траура из-за смерти КернесаХарьков

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять