Американские "Поющие сержанты" спели "Щедрык" в честь Украины (видео)

"Щедрык", каким мы его еще не слышали, записали "Поющие сержанты" ВВС США. Видео опубликовало посольство США в Украине.
"Поющие сержанты" ВВС США, округ Колумбия, поют "Щедрык" в поддержку американско-украинского партнерства. У Украины нет лучшего партнера, чем США, которые поддерживают ваши усилия в отстаивании суверенитета и территориальной целостности. Желаем всего самого лучшего в эти праздничные дни", – говорит на видео командир оркестра ВВС США в Европе, подполковник Кристина Мур Уррутии.
Отметим, что посольство США в Украине нередко готовит музыкальные поздравления для украинского народа. Ко Дню Независимости, например, они записывают видео в вышиванках и иногда поют.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк