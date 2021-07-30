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Поездка Зеленского в Донецкую область и рейв под Офисом президента – анонсы СЕГОДНЯ

30 июля 2021 7:00

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Президент Украины планирует отправится на Донеччину, а под его офисом проведут музыкальную ЛГБТ-акцию – и другие события

Владимир Зеленский и ЛГБТ-акция / коллаж "Сегодня"

Владимир Зеленский и ЛГБТ-акция / коллаж "Сегодня"

Мы собрали все самые важные предстоящие события 30 июля в Украине и мире для читателей "Сегодня".

Украина

  • Президент Владимир Зеленский посетит с рабочей поездкой Донецкую область.
  • Заседание Совета национальной безопасности и обороны.
  • Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков в рамках рабочей поездки посетит Одесскую область. Детали.
  • 9:00 – заседание Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы (НАГС, каб. 327, ул. Прорезная, 15).
  • 9:00 – открытие выставки "Ожидание/реальность", созданной для повышения уровня осведомленности граждан Украины о потенциальной опасности нелегального трудоустройства и актуальности таких понятий, как торговля людьми и эксплуатация (Международный аэропорт "Киев" (Жуляны), ул. Медовая, 2).
  • 10:00 – начнется заседание Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг в форме открытого слушания (ул. Смоленская, 19, к. 123).
  • 10:30 – слушание апелляции нардепа Виктора Медведчука на решение суда о круглосуточном домашнем аресте для ознакомления с материалами жалобы в Киевском апелляционном суде.
  • 11:00 – заседание Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики в формате видеоконференции с помощью программного обеспечения Zoom.
  • 13:00 – презентация платформы "Дія. Цифрова громада". Трансляция.
  • 16:00 – открытие выставки "Пектораль. Находка века" под патронатом Министерства культуры и информационной политики в партнерстве с Институтом археологии НАН Украины (ул. Лаврская, 9, корпус 12, территория заповедника "Киево-Печерская лавра").
  • 16:00 – акция "РейвахПрайд" у Офиса президента Украины – первый ЛГБТ-прайд в формате рейва – креативный музыкальный протест с участием украинских и иностранных электронных исполнителей (ул. Банковая, 11). Детали.
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  • 9:00 – торжественное открытие сверхмарафонского пробега "Восток и Запад вместе" (проспект Свободы). В 9:30 с площади возле Оперного театра спортсмены начнут пробег "Львов – Северодонецк". Финиш пробега запланирован на 24 августа в Северодонецке.

За рубежом

  • Международное рейтинговое агентство Moody's объявит о действиях по отношению к суверенному рейтингу Молдовы.
  • Российско-узбекские военные учения в Сурхандарьинской области Узбекистана на полигоне "Термез" (30 июля – 10 августа).

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