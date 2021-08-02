Суды по Януковичу и убийству Шеремета и избрание премьера Армении – анонсы СЕГОДНЯ

В понедельник в Киеве запланирован суд по аресту беглого президента Януковича и его сына, а новый армянский парламент должен назначить премьера

По Януковичу запланирован очередной суд, а в Армении должны избрать премьера / коллаж "Сегодня"

Мы собрали все самые важные предстоящие события 2 августа в Украине и мире для читателей "Сегодня".

Украина

8:00 – оглашение решения по ходатайству следователя Управления Майдана ГБР о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению Виктора Януковича в организации насильственных преступлений в отношении участников мирной акции протеста на Майдане в 2013-2014 годах в Печерском райсуде Киева (ул. Владимирская, 15).

– оглашение решения по ходатайству следователя Управления Майдана ГБР о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению Виктора Януковича в организации насильственных преступлений в отношении участников мирной акции протеста на Майдане в 2013-2014 годах в Печерском райсуде Киева (ул. Владимирская, 15). 9:30 – исследование доказательств по делу о разгоне Майдана 30 ноября 2013 года, обвинение беркутовца Николая Данилюка в превышении власти и служебных полномочий в Шевченковском райсуде Киева (ул. Дегтяревская, 31а).

– исследование доказательств по делу о разгоне Майдана 30 ноября 2013 года, обвинение беркутовца Николая Данилюка в превышении власти и служебных полномочий в Шевченковском райсуде Киева (ул. Дегтяревская, 31а). 10:30 – заседание Второй Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия (ул. Студенческая, 12а).

– заседание Второй Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия (ул. Студенческая, 12а). 10:30 – Кассационный административный суд в составе Верховного суда продолжит рассмотрение дела № 9901/74/21 по иску Оксаны Марченко, которая обжалует указ президента Украины от 19 февраля 2021 года о применении к ней санкций по решению СНБО.

– Кассационный административный суд в составе Верховного суда продолжит рассмотрение дела № 9901/74/21 по иску Оксаны Марченко, которая обжалует указ президента Украины от 19 февраля 2021 года о применении к ней санкций по решению СНБО. 11:00 – всеукраинский форум "Украина-30. Имидж Украины". Презентация мероприятий ко Дню Независимости.

– всеукраинский форум "Украина-30. Имидж Украины". Презентация мероприятий ко Дню Независимости. 11:00 – рассмотрение ходатайства об аресте бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра в Высшем антикоррупционном суде.

– рассмотрение ходатайства об аресте бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра в Высшем антикоррупционном суде. 11:00 – рассмотрение дела об убийстве журналиста Павла Шеремета в Шевченковском районном суде Киева (ул. Дегтяревская, 31а).

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Киев

8:30 – акция будущих жителей ЖК "Варшавский Плюс", которые 9 месяцев не могут получить ключи от квартир, под стенами Фонда государственного имущества Украины (ул. Генерала Алмазова, 18/9).

Одесса

18:00 – мероприятие в рамках проекта "Ше.Fest мандрує країною". В городе будут работать две локации. Запланирован концерт с участием Сестер Тельнюк. Детали.

За рубежом

Армения

В Ереване пройдет первое заседание нового состава парламента, в ходе которого будет избран премьер-министр республики.

США