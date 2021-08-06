Форум "Крымской платформы" и акция у Минздрава – анонсы СЕГОДНЯ

В пятницу запланирован учредительный форум экспертной сети Крымской платформы, а под Минздравом будут протестовать против концессии госбольниц

Глава "Крымской платформы" Эмине Джапарова и акция медиков / коллаж "Сегодня"

Мы собрали все самые важные предстоящие события 6 августа в Украине и мире для читателей "Сегодня".

Украина

10:00 – учредительный форум экспертной сети "Крымской платформы": будет представлена стратегия действий и пройдет обсуждение первых решений. Откроют форум первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова и член Экспертной сети КП, координатор рабочей группы по правам человека и международного гуманитарного права Ольга Скрипник (отель Radisson, ул. Ярославов Вал, 22).

– учредительный форум экспертной сети "Крымской платформы": будет представлена стратегия действий и пройдет обсуждение первых решений. Откроют форум первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова и член Экспертной сети КП, координатор рабочей группы по правам человека и международного гуманитарного права Ольга Скрипник (отель Radisson, ул. Ярославов Вал, 22). 10:00 – заседание Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы (НАГС, ул. Прорезная, 15, к. 327).

– заседание Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы (НАГС, ул. Прорезная, 15, к. 327). 10:00 – заседание Национальной комиссии, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг в форме открытого слушания (ул. Смоленская, 19, к. 123, конференц-зал).

– заседание Национальной комиссии, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг в форме открытого слушания (ул. Смоленская, 19, к. 123, конференц-зал). 11:30 – акция "Нет концессии государственных больниц!" в связи с намерением министра здравоохранения отдавать государственные медицинские учреждения в концессию частным фирмам возле Министерства здравоохранения (ул. Грушевского, 7).

– акция "Нет концессии государственных больниц!" в связи с намерением министра здравоохранения отдавать государственные медицинские учреждения в концессию частным фирмам возле Министерства здравоохранения (ул. Грушевского, 7). 12:00 – памятное мероприятие "День рождения Героя". Чествование Героев в их дни рождения происходит ежемесячно в течение года при участии их родных, друзей, участников Революции Достоинства, волонтеров и общественности (Колокол Достоинства, аллея Героев Небесной Сотни, 6).

– памятное мероприятие "День рождения Героя". Чествование Героев в их дни рождения происходит ежемесячно в течение года при участии их родных, друзей, участников Революции Достоинства, волонтеров и общественности (Колокол Достоинства, аллея Героев Небесной Сотни, 6). 12:00 – акция по случаю Дня экологического долга в Украине в парке имени Т. Шевченко. Во время мероприятия участники будут вычислять свой экологический след, знакомиться с реальными инструментами экологического образа жизни, а также играть в настольные экологические игры. Детали.

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Суды

14:00 – заседание по делу командира первой роты киевского "Беркута", обвиняемого в превышении служебных полномочий, в Подольском райсуде Киева (ул. Хорива, 21).

– заседание по делу командира первой роты киевского "Беркута", обвиняемого в превышении служебных полномочий, в Подольском райсуде Киева (ул. Хорива, 21). Продолжение рассмотрения дела об убийстве журналиста Павла Шеремета в Шевченковском районном суде Киева (ул. Дегтяревская, 31а).

Бровары

10:00 – волонтеры организации Red Noses выступят с программой "Неотложная помощь улыбкой", разработанной для стран, где люди пострадали от конфликта и требуют особой психологической поддержки (ул. Шевченко, 18).

Черкасская область