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Армию захватчиков на Донбассе с 2018 года сдерживает Артиллерист от Бога

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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18 мая, 22:10
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Полковник Качур награжден званием Герой Украины
С 2018 года Качур воюет с армией России на Донбассе / Коллаж "Сегодня"
С 2018 года Качур воюет с армией России на Донбассе / Коллаж "Сегодня"

Пять лет командует 55-й отдельной артиллерийской бригадой "Запорожская Сечь" Герой Украины, рыцарь ордена Богдана Хмельницкого трех степеней Роман Качур. Сослуживцы называют полковника Качура "артиллеристом от Бога".

Награда

Согласно Указу Президента Украины от 12 мая 2022 года №333/2022 полковник Роман Качур был удостоен высокого звания Героя Украины за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности с вручением ордена "Золотая Звезда". Артиллерийская бригада "Запорожская Сечь" под его командованием поразила не одну цель противника, тем самым сохранив жизни тысячам украинцев.

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Что известно про героя

Роман Качур окончил Сумской военный институт ракетных войск и артиллерии с отличием.

"Бывает у человека в жизни такое счастье, когда любимое дело или род занятий совпадает с профессиональной деятельностью. Мне повезло, я отношусь к таким людям, поэтому никаких трудностей на служебном пути не испытывал", – рассказал полковник в одном из своих немногочисленных интервью.

В марте 2018 года Роман Качур был назначен командиром 55 артбригады. Ранее боевой офицер служил в должности начальника артиллерии 81 отдельной аэромобильной бригады ВСУ, которая принимала участие в боевых действиях в АТО на Донбассе. В марте указом президента Украины командир легендарной запорожской артиллерийской бригады Роман Качур был награжден орденом Богдана Хмельницкого II ступени.

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Под его руководством реактивная батарея бригады два года подряд брала первое место в соревновании артиллерийских подразделений ВСУ.

В одном из немногочисленных своих интервью до широкомасштабного вторжения России в Украину Роман Качур открыл секрет, почему врагам невозможно сломить украинские войска.

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"Мы превосходим оккупантов более высоким огненным мастерством, более крепким боевым духом. Все стоящие против нас в конце концов превращаются в цели. И, полностью, мы превосходим его в артиллерийском вооружении, управлении огнем артиллерии, обученности личного состава", – сообщил Качур в интервью изданию "Армия информ".

"Мечта, конечно, есть. Победа в войне с Россией – это мечта каждого украинца, и она напрямую связана с армией", – добавил тогда Качур.

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