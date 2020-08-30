Арсений Яценюк предложил новую стратегию защиты свободы и демократии в Восточной Европе

Экс-премьер призывает запад отвернуться от России и обратить свои взоры на Восточную Европу

Лидер партии "Народный фронт", премьер-министр Украины в 2014-2016 ггг, председатель Киевского форума безопасности Арсений Яценюк в своем материале для The Financial Times призвал западных партнеров создать совместную миссию самого высокого уровня для защиты свободы и демократии в Восточной Европе.

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По словам политика, главной задачей такой миссии должна стать выработка единого видения, как продолжить процесс исторического объединения Европы и ее освобождения от угрозы авторитаризма, внешней агрессии и пренебрежения к свободе человека и народов.

"В отличие от Запада, у России есть целостное видение нашего региона и его важности. И в Молдове, и в Украине, и в Беларуси Москва пытается установить эффективный контроль и создать новые плацдармы для расширения своего влияния на Запад. Именно так президент Путин видит путь к возрождению нового Советского Союза, к которому он так стремится. Последние события в Беларуси и опасность того, что Беларусь окажется под российским влиянием на неопределенный период времени, требуют действий и от Запада, и от Украины. Это время действовать, а не колебаться", – подчеркнул в своей статье Арсений Яценюк.

Прежде всего политик призывает Европейский Союз отнестись к гражданскому подъему в Беларуси как к неотъемлемой части европейских процессов и европейской перспективы.

"Это требует того, чтобы Евросоюз пересмотрел свое отношение к нашему региону. Не смотрите на ваших ближайших европейских соседей с позиции доброжелательного, но экзотического восточного партнерства. Замените подход "вытянутой руки" протянутой рукой. На практике это означает дать Беларуси, Грузии, Молдове и Украине ясный сигнал о том, что цель вступить в ЕС и НАТО – вполне достижимая, и при условии выполнения четких планов действий, – обеспечить это вступление в действительности", – пишет Яценюк.

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Немаловажной составляющей этих процессов, отметил Яценюк, должен стать отказ Западной Европы от любых иллюзий того, что дипломатические отношения с Россией можно "перезагрузить". Куда более важная и насущная проблема – усилить давление на Россию с тем, чтобы "перезагрузить" процесс мирного урегулирования всех вооруженных конфликтов, которые были развернуты Москвой в нашем регионе. Точно также нового комплексного подхода требуют процессы мирного урегулирования в Грузии и Молдове.

"Самое главное, что нужно сегодня, – это новая стратегия Запада для европейского Востока – тех европейских наций, которые не защищены членством в ЕС и НАТО", – суммировал политик.

Напомним, что ранее Арсений Яценюк заявлял о том, что Украина никогда не будет выполнять Минские договоренности в русской версии.

"Президенту Путину стоит сказать несколько вещей. Первое. Все, что происходит на Донбассе и в Крыму, – это не "внутриукраинский кризис", как вы хотите подать. Это – прямая российская агрессия под вашим прямым руководством, и не надо делать роль наблюдателя и посредника", – подчеркнул Арсений Яценюк.

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