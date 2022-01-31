Ассоциация НАХСУ поздравляет победителей новогоднего конкурса произведений искусства!

Национальная Ассоциация художников и скульпторов Украины объявила имена победителей конкурса

Работа Ивана Орявского "Карпаты. В ожидании Нового года" получила первое место на конкурсе НАХСУ / Фото: НАХСУ

Работа Ивана Орявского "Карпаты. В ожидании Нового года" получила первое место на конкурсе НАХСУ / Фото: НАХСУ

Национальная Ассоциация художников и скульпторов Украины поддерживает творчество художников и способствует их развитию. Сайт Ассоциации является платформой, на которой художники и скульпторы могут представить свои работы и найти ценителей своего таланта. А желающие – приобрести понравившиеся художественные произведения. Сейчас на сайте размещено более 15 тысяч работ украинских художников, скульпторов и дизайнеров.

Эвелина Титамир, глава Национальной ассоциации художников и скульпторов Украины

Еще одним шагом по продвижению и поощрению авторов стал наш очередной открытый конкурс художественных работ с денежными призами от Ассоциации для победителей. Начали мы его в декабре, так что тематикой выбрали любимые всеми зимние праздники, ассоциирующиеся с новогодним предчувствием чуда и романтическим настроением. Приятно, что на наше предложение откликнулось более 60 авторов со всей Украины, приславших свои работы. Они были размещены в социальных сетях Ассоциации, и все желающие могли отдать голос, понравившись той, которая произвела наибольшее впечатление.

Конкурсные работы увидели около 30 тысяч человек, за них активно голосовали и оставляли комментарии. 17 января завершился конкурс. Двух победителей определил совет Ассоциации. Первое место занял Иван Орявский с работой "Карпаты. В ожидании Нового года", второе место получила Наталья-София Кулявец за работу "Щедрый вечер". Эти произведения члены совета отметили за мастерство исполнения, самобытность и особое настроение. Авторы получат значительные денежные призы.

Своих любимцев избрали и пользователи социальных сетей. Они ставили бранные слова, писали в личные сообщения Ассоциации и на почту. Больше предпочтений собрала картина "Зимний лес" Владимира Яницкого. Автор получит от Ассоциации 1000 гривен. Второе и третье места и денежный приз в размере 800 гривен – у работ Марины Тристан "В ожидании новогоднего чуда" и "Подарок" Виты Шиян. Денежными поощрениями Ассоциация поддержала и авторов работ, занявших 4, 5 и 6 места. Это "Рождественский венок" Кристины Кицки, "Рождественский Гном" Елены Николаевой и "Праздник рождественского рассвета" Виктории Гуменюк.

Наталья-София Кулевец. Щедрый вечер Владимир Яницкий. Зимний лес Марина Тристан. В ожидании новогоднего чуда Вито Шиян. Подарок Кристина Кицка. Рождественский венок Елена Николаева. Рождественский Гном Виктория Гуменюк. Праздник Рождественского Света 1 /7

Примечательно, что три из восьми победивших работ изображают живописные пейзажи снежной зимы: в карпатских горах, лесу и поселке. Зимние виды вдохновляли и многих выдающихся художников прошлого. Один из самых знаменитых шедевров – "Охотники на снегу" фламандского живописца Питера Брейгеля Старшего. На картине мы видим жанровые сцены в альпийском поселке зимой: дети играют на льду, рядом взрослые ловят рыбу, во двор перед постоялым двором разводят костер, чтобы зажарить кабана, чуть дальше от них соседи пытаются потушить пожар. Остальные персонажи картины заняты повседневными делами. А на первом плане – уставшие охотники возвращаются домой с добычей. Самые маленькие безделушки картины можно рассматривать часами. Бытовые сцены вместе с красотой альпийской природы создают ощущение единения человека со вселенной. Это произведение вдохновляло и других художников к переосмыслению сюжетов, а режиссер Андрей Тарковский даже использовал его в фильме "Солярис" как олицетворение Земли на космическом корабле. Непревзойденным мастером лесных пейзажей, в том числе зимних, является Иван Шишкин. Его называют "портретистом деревьев", потому что художник тщательно прорабатывал мельчайшие детали изображения. К зимним пейзажам обращался и известный маринист Иван Айвазовский. Родившийся в солнечной Феодосии, он не любил холодную зиму. Художник часто ездил из Петербурга в Феодосию на экипаже, так что не удивительно, что у него есть пейзаж "Зима в Украине". Среди современных воспевающих украинских пейзажей стоит отметить Ивана Марчука. Ряд его картин ярко передают ощущение зимней поры. Сугробы, старенькие избушки под снегом, лесные заросли... С помощью авторской техники "плентанизм" Иван Марчук создает удивительное свечение снега, словно переливающегося на солнце. Наши авторы также имели много образцов для вдохновения, и радует, что они оригинально подошли к тематике.



Мы искренне благодарим всех, кто участвовал в конкурсе! Нас приятно удивил уровень работ и разнообразие сюжетов – зимние пейзажи, трогательные новогодние моменты и праздничные символы. Все участники получат от Ассоциации грамоты. Мы надеемся на дальнейшее активное участие художников в наших мероприятиях. И есть хорошая новость – Ассоциация будет и дальше проводить такие конкурсы, а также другие активности для талантливых авторов. Следующий конкурс планируется уже весной. Также летом мы издаем глянцевый каталог работ художников Ассоциации.

Приглашаем художников выставлять на сайте Ассоциации свои работы, а ценителей искусства – выбирать пришедшиеся по душе. Вы не только получите в коллекцию оригинальную авторскую работу, которая будет радовать вас и украшать ваш дом или офис, но и поддержите художников, поощряя их к дальнейшему творчеству.



Эвелина Титамир, глава Национальной ассоциации художников и скульпторов Украины