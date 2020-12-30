AstraZeneca уже определяет сроки и способы поставки вакцины от COVID-19 в Украину

Украина полностью готова к приему вакцин, говорит Степанов

Глава Минздрава Максим Степанов провел переговоры с исполнительным директором британской фармкомпания AstraZeneca Алеком ван Гелдером по поводу сроков и логистики поставок вакцины против COVID-19 в Украину.

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Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook.

"Наше государство полностью готово к приему вакцин, у нас полностью разработан план вакцинации населения", – отметил Степанов. Алек ван Гелдер в свою очередь отметил готовность к активному сотрудничеству с Украиной.

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"Мы благодарим Министерство здравоохранения Украины за последовательность и открытость. Сейчас мы будем обрабатывать варианты поставки вакцин в Украину в ближайшие сроки", – резюмировал он.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Управление по регулированию лекарственных средств Британии одобрило вакцину AstraZeneca.

Также напомним, 27 декабря AstraZeneca заявила о повышении эффективности своей вакцины от коронавируса.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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