AstraZeneca уже определяет сроки и способы поставки вакцины от COVID-19 в Украину

Глава Минздрава Максим Степанов провел переговоры с исполнительным директором британской фармкомпания AstraZeneca Алеком ван Гелдером по поводу сроков и логистики поставок вакцины против COVID-19 в Украину.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook.
"Наше государство полностью готово к приему вакцин, у нас полностью разработан план вакцинации населения", – отметил Степанов. Алек ван Гелдер в свою очередь отметил готовность к активному сотрудничеству с Украиной.
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"Мы благодарим Министерство здравоохранения Украины за последовательность и открытость. Сейчас мы будем обрабатывать варианты поставки вакцин в Украину в ближайшие сроки", – резюмировал он.
Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Управление по регулированию лекарственных средств Британии одобрило вакцину AstraZeneca.
Также напомним, 27 декабря AstraZeneca заявила о повышении эффективности своей вакцины от коронавируса.
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