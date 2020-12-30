Українська
$ 28,26
34,64
  1. Последние новости Украины

AstraZeneca уже определяет сроки и способы поставки вакцины от COVID-19 в Украину

30 декабря, 20:48

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Украина полностью готова к приему вакцин, говорит Степанов

Глава Минздрава Максим Степанов провел переговоры с исполнительным директором британской фармкомпания AstraZeneca Алеком ван Гелдером по поводу сроков и логистики поставок вакцины против COVID-19 в Украину.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook.

"Наше государство полностью готово к приему вакцин, у нас полностью разработан план вакцинации населения", – отметил Степанов. Алек ван Гелдер в свою очередь отметил готовность к активному сотрудничеству с Украиной.

Читайте также: Ляшко рассказал, какие вакцины получит Украина через COVAX

В тренде
Мокрый снег и гололед: в Укргидрометцентре дали прогноз погоды на январь

"Мы благодарим Министерство здравоохранения Украины за последовательность и открытость. Сейчас мы будем обрабатывать варианты поставки вакцин в Украину в ближайшие сроки", – резюмировал он.

Реклама

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Управление по регулированию лекарственных средств Британии одобрило вакцину AstraZeneca.

Также напомним, 27 декабря AstraZeneca заявила о повышении эффективности своей вакцины от коронавируса.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

поставки вакцинация вакцина логистика AstraZeneca

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Грядут лютые морозы и опять гололед: прогноз погоды на январь
Грядут лютые морозы и опять гололед: прогноз погоды на январьУкраина
Плюет и хамит России? У Путина поставили на место Соловьева из-за Зеленского
Плюет и хамит России? У Путина поставили на место Соловьева из-за ЗеленскогоПолитика
В Украине дорожает мобильная связь: операторы назвали тарифы
В Украине дорожает мобильная связь: операторы назвали тарифыЭкономика
Выплаты повышают: что будет с минимальной зарплатой и пенсией в 2021 году
Выплаты повышают: что будет с минимальной зарплатой и пенсией в 2021 годуЭкономика
Супрун высадили из такси из-за
Супрун высадили из такси из-за "антивирусной" просьбыУкраина
5 лет тюрьмы за красную звезду на шапке: во Львове копы задержали
5 лет тюрьмы за красную звезду на шапке: во Львове копы задержали "фаната СССР"Украина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять