Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🛬 Порошенко возвращается ☢ Авария на "Стироле" ⚽ Увольнение Шевченко 😡 Кибератака против Украины
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Атака хакеров на украинские сайты: в Microsoft объяснили, как работали вирусы

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
16 января, 16:16
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Вредоносное программное обеспечение нашли в системах десятков украинских организаций
Хакеры замаскировали ПО под программу-требователь.
Хакеры замаскировали ПО под программу-требователь. / Фото: Коллаж: Сегодня

Корпорация Microsoft после масштабной хакерской атаки на украинские сайты сообщила об обнаружении вредоносных программ в системах десятков украинских организаций, среди которых и органы власти.

Об этом сообщили на сайте корпорации.

Реклама

Программное обеспечение замаскировано под программу-вымогателя. Однако оно имело определенные особенности – вместо вымогания выкупа выводило устройства из строя.

Как это работает

Вымогатели шифруют файлы файловой системы, в то время как вредоносные программы, обнаруженные в Украине, перезаписывают главную загрузочную запись жесткого диска таким образом, что ее нельзя восстановить. В результате устройство выходит из строя.

Настоящие программы-вымогатели имеют отдельные идентификаторы для каждой жертвы, поэтому жертвы могут связаться с преступниками несколькими способами. В то же время вредоносное ПО, обнаруженное в Украине, имеет единый идентификатор для всех и единственный способ связи.

Реклама

Вирусный файл обычно называется stage1.exe и размещен в ряде каталогов на том же диске, где установлена операционная система.

Также вирус содержит программное обеспечение, уничтожающее все файлы на жестком диске. Соответствующий файл обычно называется stage2.exe.

Когда и где обнаружили

Впервые это программное обеспечение было найдено 13 января. Вредоносное ПО обнаружили в десятках систем госорганов, неправительственных организаций и ІТ-компаний.

Реклама

Уточняется, что хакерской атаке подверглась компания, создавшая правительственные сайты. Пока Microsoft не обнаружила значительного сходства хакеров, запустивших это программное обеспечение, с другими группами киберпреступников, отслеживаемых компанией.

Атака хакеров на Украину

Раньше мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама
Избранное
Наши авторы
Игорь Серов В Киеве из универмага "Украина" срочно эвакуируют людей – в чем причина Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Из аэропорта "Киев" срочно эвакуируют людей – что произошло Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Татьяна Очеретяная Как хакеры атаковали украинские сайты и кто за этим стоит – все подробности (обновляется) Татьяна Очеретяная · Редактор Украина Сегодня
Творческая команда
Бустерная доза вакцины от COVID-19
Новости экономики
Ньюсмейкер
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Видео-контент
Новости политики
Скандал с зарплатами полицейских
Новости спорта
Ньюсмейкер
Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Что думают украинцы?
Новинки технологий
Война на Донбассе
Лучшие рецепты
Все новости
Последние новости
Показать еще
#человек_сего_дня
16 января. Рэй Макфолл. Сегодня - Всемирный день The Beatles, музыкального символа ХХ века. Почему именно эту дату ЮНЕСКО привязала к празднику в честь “жуков” и причем здесь Рэй Макфолл?
На встречу с героем!
ASMR-проект
10 самых кайфовых звуков зимы
Поймать праздничный вайб
Пакуем чемоданы!
Куда и как улететь украинцам?
✈️
Узнать
Реальная мистика 🎃

В помещениях ходит Белая Дева, а рядом слышен вой оборотня. Что скрывает Ужгородский замок?

Узнать все тайны
Коронавирус за неделю

51 985

заболело за неделю в Украине

+86%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.74

Российский рубль (₽)

0.367

Евро (€)

31.78

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Что по любви в 2022 году
Гороскоп для всех знаков зодиака
Кто влюбится, женится

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять