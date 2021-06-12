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Атлантида, Черкассы и ТНМК – кто получил украинскую кинопремию Золотая Дзига

12 июня 2021 23:17

Виталий Семченко Виталий Семченко

Лучшим фильмом жюри признало ленту "Атлантида" режиссера Валентина Васяновича.

Украинская киноакадемия объявила лауреатов пятой национальной кинопремии "Золотая дзига". Лучшим кинофильмом жюри признало ленту "Атлантида" режиссера Валентина Васяновича.

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Об этом сообщается на Facebook-странице киноакадемии.

Премию в этом году вручали в 23 номинациях, среди которых одна новая – Лучший игровой сериал. Впервые авторы многосерийных лент соревновались за "Золотую дзигу". Всего на участие в пятой кинопремии было подано 86 полнометражных и короткометражных работ.

  • Премия за вклад в развитие украинского кинематографа – режиссер Роман Болаян;
  • Открытие года – Наталья Ворожбит;
  • Лучший грим – Мария Петровская ("Бесславные крепостные");
  • Лучший дизайн костюмов – Отенко Галина, Керо Мария ("Толока");
  • Лучший звук – Барба Игорь, Петер Борис ("В. Сильвестров");
  • Лучший монтаж – Валентин Васянович ("Атлантида");
  • Лучшая работа художника-постановщика – Одуденко Владлен ("Атлантида");
  • Лучшая музыка – Антон Байбаков ("Черкассы");
  • Лучшие визуальные эффекты – Алексей Москаленко ("Атлантида");
  • Лучшая мужская роль второго плана – Игорь Колтовский ("Плохие дороги");
  • Лучшая женская роль второго плана – Оксана Воронина ("Плохие дороги");
  • Лучший короткометражный анимационный фильм – "История Украины за 5 минут";
  • Лучший короткометражный игровой фильм – "Бульмастиф";
  • Лучший сценарий – Наталья Ворожбит ("Плохие дороги");
  • Лучшая операторская работа – Валентин Васянович ("Атлантида");
  • Лучшая песня – "Пола-ла-ла", группа Dakh Daughters, София Байбакова ("Виктор Робот");
  • Лучший игровой сериал – "Поймать Кайдаша";
  • Лучший полнометражный документальный фильм – "Земля голубая, будто апельсин";
  • Лучшая мужская роль – Юрий Кулинич ("Плохие дороги");
  • Лучшая женская роль – Марина Кошкина ("Забытые");
  • Лучшая режиссерская работа – Валентин Васянович ("Атлантида");
  • Лучший фильм – "Атлантида";
  • Премия зрительских симпатий – "Адская Хоругвь, или Рождество Казацкое".

Напомним, 22 мая в зале Национальной оперы состоялась ХХV юбилейная церемония награждения победителей общенациональной программы "Человек года-2020" и обладателей международных и специальных премий программы.

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