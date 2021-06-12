Атлантида, Черкассы и ТНМК – кто получил украинскую кинопремию Золотая Дзига

Украинская киноакадемия объявила лауреатов пятой национальной кинопремии "Золотая дзига". Лучшим кинофильмом жюри признало ленту "Атлантида" режиссера Валентина Васяновича.

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Об этом сообщается на Facebook-странице киноакадемии.

Премию в этом году вручали в 23 номинациях, среди которых одна новая – Лучший игровой сериал. Впервые авторы многосерийных лент соревновались за "Золотую дзигу". Всего на участие в пятой кинопремии было подано 86 полнометражных и короткометражных работ.

Премия за вклад в развитие украинского кинематографа – режиссер Роман Болаян;

Открытие года – Наталья Ворожбит;

Лучший грим – Мария Петровская ("Бесславные крепостные");

Лучший дизайн костюмов – Отенко Галина, Керо Мария ("Толока");

Лучший звук – Барба Игорь, Петер Борис ("В. Сильвестров");

Лучший монтаж – Валентин Васянович ("Атлантида");

Лучшая работа художника-постановщика – Одуденко Владлен ("Атлантида");

Лучшая музыка – Антон Байбаков ("Черкассы");

Лучшие визуальные эффекты – Алексей Москаленко ("Атлантида");

Лучшая мужская роль второго плана – Игорь Колтовский ("Плохие дороги");

Лучшая женская роль второго плана – Оксана Воронина ("Плохие дороги");

Лучший короткометражный анимационный фильм – "История Украины за 5 минут";

Лучший короткометражный игровой фильм – "Бульмастиф";

Лучший сценарий – Наталья Ворожбит ("Плохие дороги");

Лучшая операторская работа – Валентин Васянович ("Атлантида");

Лучшая песня – "Пола-ла-ла", группа Dakh Daughters, София Байбакова ("Виктор Робот");

Лучший игровой сериал – "Поймать Кайдаша";

Лучший полнометражный документальный фильм – "Земля голубая, будто апельсин";

Лучшая мужская роль – Юрий Кулинич ("Плохие дороги");

Лучшая женская роль – Марина Кошкина ("Забытые");

Лучшая режиссерская работа – Валентин Васянович ("Атлантида");

Лучший фильм – "Атлантида";

Премия зрительских симпатий – "Адская Хоругвь, или Рождество Казацкое".

Напомним, 22 мая в зале Национальной оперы состоялась ХХV юбилейная церемония награждения победителей общенациональной программы "Человек года-2020" и обладателей международных и специальных премий программы.

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