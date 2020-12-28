Atlas Weekend и Parimatch заряжают в Буковель

До конца сезона рядом с седьмым подъемником всех фанатов снега и драйвовой музыки ждет невероятная локация под открытым небом

Отныне атмосфера любимого фестиваля будет с тобой и в горах. Именно туда, в Буковель, лучший горнолыжный курорт Украины команда Atlas Weekend привезла известный мировой формат отдыха после катания – Apres Ski! До конца сезона рядом с седьмым подъемником всех фанатов снега и драйвовой музыки ждет невероятная локация под открытым небом.

Ежедневно с 10:00 до 20:00 открыта DJ-зона с крутой музыкой от резидентов Atlas Weekend, а прибавлять сил будет бар с коктейлями, глинтвейнами и согревающими напитками, а также фудкорт с уличной едой.

Европейский формат вечеринок Apres Ski уже давно завоевал популярность на горнолыжных курортах, но в Украине впервые функционирует такая крутая локация. Официальным партнером Atlas Weekend в Буковеле выступает компания Parimatch. Бренд и ранее поддерживал фестиваль и вот теперь отправился вместе с ним в горы, чтобы сделать самую крутую развлекательную зону на лучшем горнолыжном курорте Украины.

Также Parimatch совместно с проектом Sherp Fun организовал на территории горнолыжного комплекса Буковель трассу для катания на вездеходах-амфибиях украинского производства Sherp. Трасса расположена у этнопарка "Гуцул Ленд" и озера Молодости.

Вадим Мисюра, представитель Parimatch: "Parimatch всегда готов к ярким коллаборациям с другими брендами. У нас много общего с Atlas Weekend. Они драйвовые и зажигательные, они – это фестивальный дух Украины. Мы рады, что этой зимой мы будем вместе заряжать всех, кто любит активный отдых в горах".

Дмитрий Сидоренко, основатель и генеральный директор фестиваля Atlas Weekend: "Когда в марте мы поняли, что не будем иметь возможности провести фестиваль Atlas Weekend в 2020 году, то сразу начали думать над активностями, которые бы поддерживали команду и нашу аудиторию в это время. Так появилась мысль сделать вечеринку Apres Ski в Буковеле, которая впоследствии переросла в собственную постоянно действующую зону Atlas Weekend Bar & Apres Ski. И для нас очень важно, что компания Parimatch, которая с этого года является официальным партнером фестиваля, также поддерживает наш проект Atlas Weekend Bar & Apres Ski. Мы рассчитываем на плодотворное многолетнее сотрудничество и что все вы посетите нас на локации, где сможете получить максимальное удовольствие от отдыха".

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