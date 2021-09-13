Бабьему лету осталось недолго: синоптики назвали дату резкого похолодания

В Украину начали возвращаться дожди, хоть и не везде, но через несколько дней погода существенно изменится

Погода испортится - готовим теплые вещи и зонты. Фото: REUTERS/John Sibley

Завтра в Украине все еще будет тепло, но уже в некоторых областях пойдут дожди. А вот существенного изменения погоды ждем к выходным – с субботы, 18 сентября, резко упадет температура воздуха и будет мокро по всей стране.

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

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По ее словам, во вторник Украину будут пересекать атмосферные фронты, которые принесут дожди в западные области.

Может увеличиться облачность и немного увлажниться воздух на севере, в центральных областях, может затронуть Харьковскую область. На Юге и востоке без осадков.

Температура воздуха будет несколько ниже в северных и западных областях, ведь они завтра окажутся в тылу холодного фронта: днем ​​ожидается 18-22 градуса. На остальной территории Украины почти летняя погода, 20-25 градусов.

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Синоптик предупредила автомобилистов об утренних туманах – видимость 300-500 метров.

В Киеве без осадков и до 22 градусов.

Когда похолодание?

"Значительно ощутимое похолодание придется на ближайшие выходные, в субботу-воскресенье будем трястись, особенно в помещениях, 13-16 градусов (см. диаграмму)", – написала Диденко.

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В Укргидрометцентре тоже прогнозируют существенное снижение температуры аккурат на выходные, хотя еще в пятницу ожидается 20-24 градуса.

В Украину пришла осень

Лето в Украине выдалось очень жарким, но стоило ему закончиться, и сразу же, с первых дней сентября в стране резко похолодало, шли дожди, но потом погода снова наладилась.

Со второй недели сентября пришло бабье лето – стало тепло, но, конечно, не по-летнему. Традиционно должно потеплеть еще и в октябре. Народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз на октябрь.

Тем временем ученые рассматривают три сценария, по которым будет меняться погода в мире. При наиболее вероятном Украину ждут засухи и сезонные потопы. Климатолог Светлана Бойченко рассказала, каким будет климат Украины через 50 лет.

А пока в Украине бабье лето, на Филиппины обрушился тайфун "Чанту". Ураган оставил регион без электричества, тысячи людей эвакуированы.