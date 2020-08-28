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Белорусам разрешат въезд в Украину, несмотря на запрет въезда иностранцам – МИД

28 августа, 10:36

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Гражданам Беларуси обещают преференции на границе

Граждане Беларуси смогут воспользоваться преференционным режимом при въезде в Украину, несмотря на запрет въезда в страну иностранцам, который действует с полуночи 28 августа.

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"Граждане Беларуси, которые будут стремиться въехать на территорию Украины, пытаясь избежать того кризиса, который разворачивается в соседней, дружественной нам стране, будут пользоваться преференционным режимом, и Государственная пограничная служба будет рассматривать их запросы и будет предоставлять разрешения на въезд", – сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на онлайн-брифинге.

Ранее белорусское издание сообщило, что несколько белорусов не смогли попасть в Украину из-за того, что запрет на въезд иностранцам сместили на сутки – с 29 на 28 августа.

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Новости "Сегодня" писали, что в Беларуси продолжаются задержания оппозиционеров.

Кроме того, в Беларуси 24 августа начались расправы над организаторами и участниками протестов, которые собрали около 200 тысяч людей. Уже с утра задержали и сразу назначили суд над ним сопредседателя стачечного комитета "Беларуськалия" Анатолия Бокуна и главу стачечного комитета Минского завода колесных тягачей Александра Лавриновича. А председатель стачкома "Гроднопромстроя" заявила об угрозах от неизвестных в ее адрес.

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Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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протесты Беларусь МИД Украины Дмитрий Кулеба

Источник: Интерфакс-Украина

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