Без маски пустят, но влепят штраф: как украинцы будут голосовать на выборах

На местных выборах в Украине граждан будут штрафовать за нарушение карантинных мер на избирательных участках. При этом будут предусмотрены специальные кабинки для тех, у кого есть признаки острой респираторно вирусной инфекции.

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Об этом рассказал во время круглого стола на тему "Местные выборы-2020 и COVID-19" главный санитарный врач страны Виктор Ляшко, передает УНИАН.

Он отметил, что на входе в помещения избирательных участков люди должны будут заходить в масках. На входе будут мерить температуру, можно будет обработать руки антисептиком, а в очереди к столам не более трех человек с соблюдением дистанции.

"Это требование сегодняшних условий, сегодняшних реалий работы в условиях карантина. В случае, если человек отказывается одеть маску на рот и нос, то его все равно нужно допустить к осуществлению своего избирательного права, но по такому процессу, как и человека с признаками ОРВИ. Однако после осуществления своего избирательного права, человек без маски должен нести административную ответственность за нарушение действующего законодательства, посещая общественное здание, каковым является избирательный участок", – сказал Ляшко и добавил, что полиция тут же составит на нарушителя админпротокол.

Напомним, что согласно законодательству, штраф за неношении маски в общественном месте составляет от 170 до 225 грн.

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Также чиновник Минздрава объяснил, как будут голосовать люди с симптомами ОРВИ.

"Такой человек должен голосовать в отдельной кабинке по отдельному маршруту. Всех присутствующих в помещении избирательного участка извещают о том, что есть человек с симптомами простуды, чтобы была соблюдена физическая дистанция, не было контакта ближе полутора метров", – подчеркнул санврч.

Как сообщали новости "Сегодня", на этом же мероприятии "Местные выборы-2020 и COVID-19" член Центральной избирательной комиссии Андрей Гевко указал на одну важную проблему. По его словам, законодательно не урегулирован вопрос голосования "коронавирусных украинцев", которые находятся на самоизоляции.

Отметим, что выборы впервые проводятся в "экстремальных" условиях – эпидемии коронавируса – и правительство в связи с этим ввело карантинные правила для украинцев на избирательных участках. Так, кроме паспорта, будет необходима и маска, ее можно будет снять только для того, чтобы член комиссии идентифицировал избирателя. Отдельно на участке будут следить за соблюдением социальной дистанции в полтора метра, а на входе проведут температурный скрининг. Читайте подробней, как избиратели будут голосовать в условиях карантина.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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